Provoz lanovky byl kvůli pandemii přerušen a dráha nefungovala od 30. ledna 2021. Po celou dobu zde probíhaly údržbové práce.

Ceny jízdného na Ještěd:

Obyčejné jízdné: jednosměrné 110 Kč / zpáteční 170 Kč

Zákaznické jízdné (pro držitele IN 25, IN 50, IN 50 D, IN 50 1T, IN Senior a cestující ve věku 65 let a starší): jednosměrné 90 Kč / zpáteční 140 Kč

Děti od 6 do 15 let: jednosměrné 60 Kč / zpáteční 90 Kč

Děti do 6 let: zdarma

Podle pravidelného jízdního řádu jezdí lanovka každý den, mimo pondělí, od 8 do 19 hodin vždy v pravidelných intervalech. V pondělí jezdí lanovka pouze odpoledne od 14 do 19 hodin. Při větším zájmu se konají další mimořádné jízdy, dovolují-li to provozní podmínky a je-li za každou mimořádnou jízdu zaplaceno jízdné nejméně za 15 osob.

Pravidelné časy odjezdů jsou: 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00 a 19:00.