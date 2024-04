/FOTO, VIDEO/ Poloprázdné regály, zavřený pult bez lahůdek a nemožnost objednat si zákusky a chlebíčky vyvolaly v posledních týdnech obavy o budoucnost oblíbeného obchodu s potravinami Kendik v paláci Dunaj.

Potraviny Kendik v libereckém paláci Dunaj. | Video: Jiří Louda

Obchod s bohatou historií v centru Liberce si oblíbila celá řada obyvatel. Dnes se však na dveřích objevila cedule „Prodejna uzavřena“ a zákazníkům se tak naskytl místo nákupu pouze smutný pohled na prázdné pokladny.

Za neblahým koncem vyhlášené samoobsluhy stojí vleklé dědické spory po zesnulém podnikateli Alexandrovi Kendikovi. O tom, že budoucnost prodejny je nejistá, si od začátku roku štěbetali vrabci na střeše. Situace se podepsala i na zaměstnancích, kterým vadila nekomunikativnost ze strany vedení. „Nikdo s námi pořádně nemluvil, také jsme nevěděli, na čem jsme a jak to dopadne. Termín uzavření se stále měnil. Do poslední chvíle jsem věřila, že to skončí jinak,“ svěřila se jedna z prodavaček.

Iveta si odbyla premiéru v televizi, stopu v ní zanechali i liberečtí producenti

Podle zaměstnanců prodejny byl problém i s výplatami. Poslední řádnou obdrželi v únoru, údajně se objevila i snaha o uzavření výpovědí dohodou. Manželka zesnulého podnikatele Jana Kendiková z nastalé situace viní dcery. Podle ní rozbily tým lidí, kteří si mezi středisky dobře rozuměli. „Pekárna, výrobna a prodejna fungovaly jako hodinky, byly na sebe napojené, dokonalé soukolí. Administrativa vše zastřešovala. Výplaty včas, odvody včas, placeni faktur včas. Přežili jsme divoké devadesátky, velké úvěry, vše jsme splatili a dělali to pro radost a jako službu lidem Liberce,“ vyjádřila veřejně na sociální síti svůj názor.

Zákazníci konce prodejny litují, většinu z nich k ní vážou letité vzpomínky. „Jejich sortiment byl pestrý, chodila jsem tam pro určité věci, které jinde nejsou k dostání. Bude mi chybět náš Dunaj,“ podotkla Markéta Ježková. „Bohužel i takové věci se stávají. Jen mě mrzí, že poslední prodejna, kde se daly nakoupit dobré uzeniny, sýry a hlavně saláty a pomazánky už nebude fungovat,“ dodala pravidelná zákaznice Hana.

Samoobsluhy se v Liberci objevily v roce 1958. Třetí potravinářská prodejna tohoto druhu byla otevřena 3. listopadu 1958 v přízemí Dunaje a o čtyři roky později došlo k jejímu uzavření za nemalé kritiky veřejnosti. Po rekonstrukci se proměnila na první libereckou velkoprodejnu s názvem Dunaj. „V otvírací den 18. července 1964 praskal Dunaj doslova ve švech a tržba dosáhla čtvrt milionu korun. Od roku 1993 ji provozuje firma Alexandr Kendik Junior, která v září 1996 dokončila úplnou přestavbu na moderní supermarket,“ stojí v Knize o Liberci.

Hádanka z Liberecka: Poznáte podle fotek a videa, o jaký se jedná areál?

Alexandr Kendik za socialismu až do listopadu 1989 pracoval jako vedoucí prodejny s potravinami. Po Sametové revoluci rozjel vlastní byznys a k potravinářské výrobě a obchodu se přidala bytová činnost. „Cesta byla fakt trnitá. Jenže tenkrát nikdo nevěděl, co demokracie znamená. Bylo to takové hrrr a teprve časem člověk zjišťoval, která bije. Tenkrát bych se vyděsil, pokud by byl někdo, kdo by to uměl popsat. Ale nikdo to nevěděl, a tak jsem začal. Ta doba nabízela spoustu šancí a učení se. Žádný den nebyl stejný. Dnes, s mým rozumem, bych do toho šel znovu. A rád," řekl Deníku v minulosti podnikatel Kendik.

Dominanta dolního centra města prošla v minulosti obnovou. Dvoubarevná fasáda svou jednoduchostí, respektem ke kompozici domu a historii jeho vzniku přispěla k navrácení zapomenuté noblesy artdecového paláce. Později se objevil na budově nápis Palác Dunaj z nerezu a ve stylu avantgard. „Takto významný dům situovaný ve veřejném prostoru může opět kultivovaným vzhledem sekundovat ostatním dominantám náměstí jako je dům Baťa a Kavárna Nisa," popsal tehdejší řešení architekt Petr Stolín.

Nejedná se letos o první známý obchod, o který obyvatelé města přišli. Skončilo i vyhlášené Podještědské knihkupectví v Moskevské ulici.