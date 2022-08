Jednou z činností, na které se výcvik zaměřuje, je pátrání po osobách. To bývá náročné především z fyzického hlediska, výcvik se totiž neodehrává vždy jen na půdě Libereckého kraje. Významnou roli hraje i chování pachu v terénu. „Kupříkladu strom do sebe natáhne pach člověka, který pod ním nějaký čas pobyl, a následně jej rozptýlí opět přes větve do celého prostoru. Ve výsledku pak dochází k tomu, že tento efekt může psa mást,“ osvětluje Svobodová s tím, že sám člověk při běžném pohybu rozptyluje své pachové částice neustále až do 1,5 metru od těla. „A to i proti větru,“ doplňuje.

Plnění pokynů

Další disciplínou, kterou musí pes ovládnout, je poslušnost. Nejde jen o chození u nohy, ale také plnění pokynů. Podle kynoložky se pes nesmí bát žádného temného či stísněného prostoru a mnohdy kluzkých povrchů. V neposlední řadě musí služební pes zvládat obranné práce, kdy je jeho úkolem především bránit svého psovoda, další lidi a eliminovat případnou hrozbu násilí ze strany pachatele.

„Odměnou a současně i motivačním prvkem pro práci je pro psa nejčastěji pamlsek, ale může se jednat i o různé druhy hraček. Ačkoliv to může znít až směšně, odměnu si určuje sám pes,“ podotýká Svobodová. V obou případech je však nutné, aby výcvik bavil nejen psa, ale i jeho lidského parťáka. „Někteří psi dokonce před hračkou či pamlskem upřednostní sociální kontakt v podobě mazlení, drbání, poplácání či pohlazení,“ dodává.

Samotný pes může sloužit nejdříve ve dvou letech, a to po složení služební zkoušky. Do té doby ještě není dostatečně mentálně vyzrálý. „Praxe u policie je však taková, že služební zkoušku pes skládá nejčastěji mezi 2,5 až 3 lety věku. Svou služební éru pak nejčastěji završí kolem osmého roku věku. Jsou však i takové výjimky, kdy pes pro své kvality a dobrý zdravotní stav působí v policejních řadách až do jedenácti let,“ informuje mluvčí policie Adéla Fialová.

Podle Svobodové si řada lidí neuvědomuje, jak moc tolerantní k nim psi jsou. „Ať chceme nebo ne, pořád je to šelma s plnou pusou ostrých zubů, která by nám mohla při první příležitosti nehezky ublížit. A oni namísto toho tiše trpí naše vrtochy a představy o tom, jak by se dokonalý pes měl chovat. Někdy jim musíme strašně lézt krkem, ale jejich bezmezná láska k nám je prostě silnější,“ konstatuje kynoložka.