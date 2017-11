Kvůli náledí v úterý bouraly desítky řidičů

Liberecko – Zledovatělá silnice překvapila včera ráno řidiče na krajských silnicích.

Náledí. Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Záchranáři spolu s hasiči vyjížděly k desítkám nehod. „Už po čtvrté hodině ranní nezvládly dvě řidičky na namrzlém mostě své vozy a nezávisle na sobě nabouraly do protihlukových stěn nedaleko Kunratic u Cvikova,“ popsala jedny z prvních nehod mluvčí hasičů Pavlína Bílková. Turnovští hasiči pak o hodinu později zasahovali u nehody dvou aut v ohrazenické průmyslové zóně. „V jednom z vozů zůstala uvězněná řidička,“ uvedla Bílková. Hasiči zraněnou ženu vyprostili a záchranáři ji pak převezli do nemocnice. Celkově během úterního rána hasiči evidovali desítky dopravních nehod. K dalším vyjížděli například do Turnova, Březiny nebo Žďárku.