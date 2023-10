Kutilství, technologie i zábava. Vynálezci předvedli v Liberci svět bez hranic

/FOTO, VIDEO/ Na třicet tvůrců se představilo na třetím ročníku světové přehlídky kreativity, aby návštěvníkům představili teoreticky i prakticky své vynálezy, zasvětili do tajů svých projektů a zapojili do workshopů. Maker Faire se uskutečnil v krajském městě už potřetí a do prostor libereckého podnikatelského inkubátoru LIPO.ink přilákal stovky zvídavých zájemců, mezi nimiž nechyběla ani mladá generace.

Maker Faire v Liberci. | Video: Jiří Louda