"Ihned poté, co kurýr vystoupil z vozu, uštědřil mu 22letý muž několik ran, zatímco druhá z osob využila situace a zmocnila se termoboxu i s chutným obsahem. Pochopitelně se nikdo neměl k tomu, aby za večeři zaplatil," řekl k případu tiskový mluvčí policie Vojtěch Robovský.

Celý případ začali okamžitě řešit liberečtí kriminalisté. Ti o několik dní později zahájili trestní stíhání agresivního 22letého muže, kterému hrozí pobyt za mřížemi v délce od dvou do deseti let. "Druhou z osob policisté obvinili, s přihlédnutím k výši věku, jako osobu mladistvou, ze spáchání loupeže," dodal Robovský a vysvětlil, že v případě dětí a mládeže se trestní sazby snižují na polovinu, přičemž spodní hranice nesmí přesáhnout jeden rok a horní hranice pět let odnětí svobody. Celková výše škody, kterou dvojice způsobila, je dva tisíce devět set korun.