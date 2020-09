„Výběrové řízení na dodávku pohonných hmot bylo účelově nastaveno tak, aby je mohla dodávat v podstatě jedna firma, a to firma Movi oil. V důsledku této nevýhodné smlouvy byly pohonné hmoty o 1,50 až 2 koruny na litr dražší, než by je bývalo bylo možno sehnat na trhu,“ uvedl náměstek pro rezort dopravy Jan Sviták.

Dodal, že smlouva, na jejímž základě docházelo k dodávkám, byla automaticky prodlužována. Podle vedení kraje ale byla smlouva neplatná a kvůli tomu okamžitě zastavil dodávky pohonných hmot od společnosti Movi oil. „Děláme všechno pro to, abychom mohli zakázku transparentně vysoutěžit a získat tak naftu správným a legálním způsobem,“ dodal Sviták. Podle něj byla dozorčí rada společnosti Silnice LK informována o nevýhodné smlouvě zkresleně nebo vůbec. „Její práce tak byla značně ztížena. Budu se věnovat tomu, aby bylo zcela jasné, jestli z jejich strany došlo k nějakému pochybení. Podle dosavadních šetření to vypadá, že ve většině případů šlo o pochybení představenstva firmy,“ řekl Sviták.

Dva členy představenstva odvolala Rada kraje na začátku srpna. Zdůvodnila to dlouhodobou nespokojeností. Petra Šéna a Josefa Rechcígla nahradili ve vedení společnosti Petr Správka a Petr Šimoník, kteří ve firmě do konce roku budou působit jako krizoví manažeři.

Firmu Movi oil, která naftu krajské společnosti dodávala od roku 2012, řídí Tomáš Blažek. Ten má rodinné vazby na podnikatele Jiřího Vařila, který je spojován se společnosti BusLine. Právě s Busline vede kraj spory.

Další pochybení, které analýza efektivity hospodaření firmy Silnice LK odhalila, se týká i nádrží, do kterých byla nafta na různých střediscích čerpána. „Jsou umístěny v nesouladu se smlouvou s firmou Movi oil. Někde chybí dokumentace k jejich umístění, což ohrožuje fungování těchto zařízení,“ řekl Jan Sviták.

Podle hejtmana Půty jsou závěry překvapením, protože ve firmě proběhly v minulosti dva forenzní audity. V jejich závěrech ale nebyla výhodnost nákupu pohonných hmot a smluvní vztahy se společností Movi oil zmíněny. „Nutně se nabízí otázka, proč se už tento audit nevěnoval i výhodnosti nákupu pohonných hmot ve společnosti Silnice LK a v čí to bylo prospěch,“ podivil se hejtman. Jako možný důvod uvedl, že audity sice zadal Liberecký kraj, ale platila je sama firma. „Zaplatili si to z vlastních peněz a byli tak schopni si pohlídat auditory, aby nekontrolovali něco, co někdo nechce, aby bylo zkontrolováno,“ dodal hejtman Půta.

Na problematičnost zakázky na dodávku pohonných hmot s firmou Movi oil upozorňoval už v roce 2012 reportér Jan Sůra v MF Dnes a stejně tak web nasliberec.cz