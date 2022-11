"Letošní desátý ročník se povedl na výbornou. Byl to mazec! Předčil veškerá naše očekávání, rekord jsme ustavili a vyhlášení a celé vyvrcholení bylo úplně skvělé," popsal své dojmy starosta Kunratic Milan Götz.

Největší soutěž marmeládníků se zapsala do české knihy rekordů s nejvyšším počtem ochutnávaných vzorků, kterých bylo 686. Do soutěže jich lidé sice poslali ještě o chlup více, a sice 693, ale do knihy rekordů se zapsaly jen ty, které vydržely až do vyhlášení, pár jich přece jen podlehlo zkáze anebo zplesnivěly, ještě před než je stihli porotci ochutnat. Do desátého ročníku se přihlásilo 246 soutěžících z 93 měst a obcí nejen z Česka a celkem 693 marmelád, džemů a povidel, které organizátoři rozdělili do 37 kategorií.

Zaujala cibulová marmeláda

Čtyři základní kategorie jsou peckoviny, bobuloviny, jádroviny a exotika. Kromě klasických marmelád, jako jsou třeba jahodové, meruňkové nebo rybízové, se objevují i netradiční, třeba levandulové, letos se objevily ananasové nebo jsou různé směsi doplněné alkoholem, čokoládou nebo jinými přísadami. Každý rok někteří uvaří i marmelády zeleninové, třeba z rajčat nebo paprik, letos zaujala cibulová, kde se opravdu našli chutné vzorky.

VIDEO: V Boženicích ukázali kouzlo myslivosti. Nechyběly zvěřinové hody

"O soutěži mi pověděla kamarádka, když ochutnala moji marmeládu. Řekla, že je dobrá a že bych se měla přihlásit. Ona je z Prahy, ale soutěž v Kunraticích znala a pověděla mi o ní. Tak jsem se poprvé zúčastnila v roce 2017, pak jsem pár let přerušila a letos mi přišel hezký email od pana starosty, abych se zúčastnila, a tak jsem se hecla a jsem tady já i tři vzorky mých marmelád," popsala Markéta Řeháková, která přijela s manželem a dětmi z Teplic. To, že přicestovali ze sousedního kraje se jim vyplatilo, protože Markéta Řeháková s jednou ze svých marmelád uspěla a celá rodina se z vítězství nesmírně radovala.

Vzorek z Kanárských ostrovů

Do kulturního domu v Kunraticích na vyhlášení ale přijeli zástupci téměř všech krajů z celé České republiky, což si starosta ověřoval i na místě, kdy přítomné vyzýval, aby se hlásili ke svým domovským končinám a zvedali ruce. Nejvzdálenější vzorek ovšem jako tradičně přicestoval z Kanárských ostrovů, odkud jedna z účastnic zasílá své marmelády do soutěže již několik let.

Největší zastoupení měli tradičně marmeládníci z Libereckého kraje. Také městem marmelády se stal opět Frýdlant, odkud se přihlásilo nejvíc soutěžících z jednoho místa.

VIDEO: Běžci v Liberci uctili památku Mirko Gräfa. Vyběhli na Českou chalupu

Mezi soutěžícími se také objevují tradiční matadoři, kteří jsou věrní od prvopočátku soutěže a v každém ročníku bodují. Například Petr Praus z Jablonce nad Nisou. "Od roku 2016 se účastním a soutěžím. Poprvé jsem přinesl do soutěže dvacet marmelád, když ještě nebyl počet omezen, letos jich mám v soutěži deset druhů. Vždycky se to snažím držet," vysvětlil Praus.

Marmelády vaří celý rok, podle toho, jaké ovoce je zrovna dostupné, ovoce má schované i v mrazáku. "U nás doma je nejoblíbenější marmeláda rybíz s pomerančem. Já sám vařím marmelády asi dvacet let, ale věrný jsem jen této soutěži, jinde nesoutěžím," dodal jablonecký expert na marmelády.