Kunratická jamparáda se kvapem blíží. Na přihlášení marmelád zbývá měsíc

Necelý měsíc je do uzávěrky příjmu vzorků do letošního ročníku soutěže marmeládníků Kunratická jamparáda 2022. Letos vstoupila do jubilejního desátého ročníku a pořadatelé by se rádi zapsali do České knihy rekordů nejenom v počtu přihlášených soutěžících, ale i přihlášených vzorků. Své marmelády můžete do jamparády odevzdávat ještě do 15. října.

V heřmanické sklárně Spider Glass vyrábí unikátní skleněné medaile pro letošní 10. ročník soutěže. | Foto: Petr Bíma