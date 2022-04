Na obnovu hodin potřebují Kunratičtí nasbírat 333 300 korun. Peníze zaplatí komplexní restaurátorské práce, které by měly zprovoznit nejen samotné hodiny, ale mohly by oživit i zmíněné odbíjení. Hodiny musí být rozebrány do posledního šroubku a sneseny do hodinářské dílny, kde podstoupí restaurování.

Zde se po vyčištění a renovaci složí dohromady a odzkouší, aby se opět rozložily a převezly zpět do kunratického kostela Všech svatých. Protože se jedná o součást kulturní památky, musí se postupovat v souladu s pravidly památkové péče a o celém procesu musí být vedena podrobná restaurátorská dokumentace obsahující historický, materiálový a technologický průzkum, návrh na restaurování, restaurátorský zásah a jeho vyhodnocení a na závěr doporučený ochranný režim a pokyny pro obsluhu.

Renovace se ujme turnovský hodinář Jan Marek, který mimo jiné spolupracuje i s pražským orlojníkem Petrem Skálou. Ten již hodinový strojek zkoumal. „Jedná o unikátní předmět kulturní a technické povahy, který se dochoval v původní podobě a téměř kompletní. Po restaurování bude zcela plnit svou původní funkci,“ uvedl hodinář.

Bude-li pak stroji věnována dostatečná pozornost, může sloužit svému účelu dlouhou řadu let. Současně se stane velmi významnou částí kulturního dědictví obce Kunratice. V rámci jeho rozebrání se totiž bude i zjišťovat, kdo je autorem onoho hodinového stroje. Podle řemeslného zpracování a dalších detailů jde o hodinový stroj z přelomu 19. a 20. století, jehož autorem by mohl být poděbradský hodinář Jan Mareš.

Tato domněnka není prozatím ověřena, ale na paletách kotvy se dochovala signatura, která by autora hodin mohla osvětlit. Prohlídkou bylo dále zjištěno, že se jedná o čtvrťový stroj odbíjející každou čtvrthodinu a v celou pak počet hodin. Bicí ústrojí včetně táhel k paličkám jsou u vlastního stroje zachovány, přičemž, po instalaci potřebných cimbálů (zvonců), existuje šance na zprovoznění odbíjení.

„Po nasbírání částky sbírku neukončíme, ale bude pokračovat. Budeme vybírat na opravu samotného kostela,“ dodal starosta.

Probuzení hlasu kostelního času - veřejná sbírka obce Kunratice u Frýdlantu

Oprava věžních hodin a kostela Všech svatých v Kunraticích

Číslo účtu: 123-2340720257/0100

Odkaz na transparentní účet najdete ZDE