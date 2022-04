Velký sál i s divadelním jevištěm je nyní centrem společenského a sportovního dění Kunraticích. Plesají zde hasiči, myslivci, fotbalisté, pořádají tady karnevaly pro děti, obecní slavnosti i výstavy a na zdejším pódiu vystupují ochotníci. Velkou událostí je také Kunratická Jamparáda, soutěž pro milovníky marmelád, která je největší svého druhu v republice a jež tady našla zázemí. Přes zimu se sál mění v tělocvičnu, místní si tady mohou zahrát ping pong na obecních stolech a samozřejmě tady nechybí ani jiné cvičební nářadí, které využívají místní lidé.

V Kunraticích chtějí probudit hodiny. Vybrali už 250 tisíc. Podpořte je

Nyní se chce obec zaměřit na stavení v blízkosti kulturního sálu, bývalou cihelnu, která je součástí zemědělského družstva. Jde o velmi významnou stavbu, z původního dvora připomínaného již roku 1423, postupnými přestavbami vybudovaný v rozsáhlý hospodářský komplex. Od roku 1798 zde žil rod rychtářů Simonů, z nichž roku 1882 zde založil cihelnu místní sedlák Franz Simon, ale pro nedostatek suroviny později prodal budovy dvora a cihelny textilnímu podnikateli Klingerovi, který dům nechal upravit na pseudoslohový zámeček. Po éře Státního statku budova začala chátrat, nyní je prázdná.

Zdroj: Deník„Rádi bychom domy získali pro potřeby obce a k nim i areál, o rozloze asi 1,5 hektaru,“ řekl Götz. Velký dvůr s několika staveními je ovšem pro obec s rozpočtem 7 milionů korun velkým soustem, a tak se nyní hledají cesty, jak jej získat. Co by tam mělo vzniknout, je už vcelku jasné. Garáž pro techniku obce nebo obecní vejminek. „Strašně mě mrzí odchod starších lidí z obce, kteří tady celý život žili, ale ve stáří už nemají sílu se o sebe postarat. My tady domov důchodců nemáme, tak musí do domova v Dětřichově nebo Frýdlantu. Vejminek by to vyřešil,“ doufá starosta.

Otázka pro starostu Kunratic: Připravujete už letošní ročník Jamparády?

Prioritou je nyní zamezit dalšímu chátrání objektů a i o tom nyní diskutují zástupci obce s vlastníkem. „U nás je hezky, máme hezký hřbitov, kostel, starají se. Domov pro starší lidi by byl fajn, přece jenom tady mnozí žijí celý život Tak snad se to někdy podaří,“ konstatovala paní Ludmila.

V Kunraticích ale nezapomínají ani na nejmladší obyvatele. Funguje tady základní škola i školka. Díky spolupráci s MaSiF, tedy místní akční skupinou zaměřenou na rozvoj venkova, se obci povedlo získat přes dvě stě tisíc korun z dotace Státního zemědělského fondu na nákup nového konvektomatu a škrabadla na brambory do kuchyně mateřské školy.