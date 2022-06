Název družstevní byt je ještě dnes pro některé lidi sprostým slovem. Přitom v okolních evropských státech velká část obyvatel měst žije v nájemním či družstevním bydlení.

„Ve Vídni je 70 procent nájemních bytů. V Praze připadá na 1,15 milionu obyvatel 48 tisíc nájemních městských bytů, z nichž ale nejsou všechny obyvatelné. V Liberci je to na 105 tisíc obyvatel jeden tisíc nájemních městských bytů. Přitom na začátku 90. let jich mělo město Liberec 18 tisíc,“ uvedl předseda Sdružení nájemníků České republiky Milan Taraba.

Podle něj je totiž v sousedních státech vlastní bydlení dostupné pouze vyšším vrstvám. A do podobné situace se rychle dostává i Česko, kde oproti minulým letům už řada běžně pracujících lidí nedosáhne na hypotéku a pořízení vlastního bytu či domu je nad jejich síly.

Už ani střední třída

Tento trend potvrdil i jednatel realitní kanceláře RE/MAX Gold Radek Farkaš. „Investovat do nemovitostí si dneska může dovolit vyšší střední třída. Kvůli tomu, že si dříve nakoupili byty movití cizinci a nijak se v těchto případech cena neregulovala, dnes není co nabízet. Současná cenová politika pro obyčejné lidi není,“ popsal situaci na trhu Farkaš.

Petr Černý ze Stavebního bytového družstva Sever Liberec poukázal na skutečnost, že například před dvaceti lety šlo pořídit zhruba třicet let starý byt v paneláku za 800 tisíc korun. Nyní stejný byt koupí zájemce za 4,5 milionu korun.

Upozornil na složité procesy, které významně brzdí stavbu nových bytových domů. „Chtěl bych apelovat na liknavost měst k tématu a podpoře výstavby. Ceny bytů a výstavby rostou a porostou a jakékoli zdržení je špatné,“ poznamenal Černý.

Cenu zvyšuje i byrokracie

Tomáš Kučera ze společnosti LIF, která aktuálně staví nové bytové domy na Perštýně, poukázal i na další byrokratické nástrahy, které zdražují bydlení. A sice bruselské normy, které například určují způsoby větrání bytů, bez ohledu na konkrétní zájem budoucího nájemníka. Ovšem stavitelé musí tyto podmínky dodržovat a každá taková věc opět zvyšuje cenu.

Družstevní a nájemní bydlení je tak jednou z cest. „Nabídka na vlastnické a nájemní bydlení by se měla rozhodně doplnit, a to ze strany developerů. A také by se měla zvýšit o nabídku obecních bytů. Existují totiž lokality, kde developer byty nepostaví, protože vzhledem k prodejní ceně se mu to nevyplatí,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Podle něj by každé město mělo vlastnit nějaký bytový fond, aby dokázalo řešit potřeby lidí, které v obci potřebuje, například učitelů, strážníků a dalších. „Také oni se v dnešní situaci dostávají do stavu, kdy jim nikdo hypotéku nedá. Totéž platí i o sociálně slabších skupinách,“ vysvětlil hejtman.

Podpora výstavby je důležitá

Náměstek libereckého primátora Ivan Langr prohlásil, že by se veřejná správa měla prioritně postarat o lidi, kteří už to sami nezvládnou.

„Znevýhodněných lidí je čím dál více a zapadá tam nejen nižší třída, ale začíná už i střední třída. Jediná cesta je podpora všech typů a druhů výstaveb, od družstev přes soukromé developery. A samozřejmě se snažit stavět i byty vlastní cestou,“ uvedl Langr.

Připomněl, že v oblasti na Žižkově v Liberci by mělo vyrůst na 200 bytů, z nichž bude část i nájemních. Pomocí dotací z Integrovaného regionálního operačního programu město v poslední době rozšířilo sociální bydlení o padesát bytů. V příštích letech by mělo v Liberci vyrůst až 5 tisíc bytů. Město se bude podle Langra zejména snažit nestát tomu v cestě.