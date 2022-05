Stovky návštěvníků ochutnaly nejrůznější výrobky školy, speciality šéfkuchařů nebo si vyzkoušely test znalostí koření a pochutin či motání housky. „Naši učňové dokáží velké věci a my se chceme jejich šikovností pochlubit. Zároveň pak dětem ze základních škol přiblížit, jakou práci ten který obor přináší, aby si mohly při budoucím hledání školy vybrat, co by jim vyhovovalo a jaká práce by je naplňovala. A taky dětem chceme předat informaci, že budou mít o práci postaráno, protože pekařů, uzenářů nebo řezníků je v celé republice málo a je po nich velká poptávka,“ sdělil ředitel školy Miroslav Kudrna.