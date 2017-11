Kruhový objezd za soudem je objízdný jen z poloviny

Liberec – Liberečtí řidiči se musí potýkat s další dopravní komplikací.

Polovina kruhové křižovatky ulic Jungmannova, Metelkova a Šafaříkova je uzavřena. Průjezd je možný pouze ve směru od Františkova do centra, zcela uzavřený je výjezd do Šafaříkovy ulice. Metelkova ulice je průjezdná jen v povoleném směru jízdy do centra. Důvodem uzavírky, která potrvá do 15. prosince, je rekonstrukce plynovodu.