„Tuto stránku naší práce považujeme za velmi důležitou. Nejde nám jen o to, aby si děti splnily své kroužkové povinnosti a odešly domů,“ řekl ředitel libereckého střediska Petr Appl s tím, že oceňuje v zákoně ukotvenou ochranu i rozvoj dětí sítí volnočasových středisek. „Tedy ten ucelený koloběh, že půl dne se dítě učí, půl dne má prostor si hravou formou v bezpečném prostředí kroužků znalosti překlopit do dovedností a pak odpočívá. Tento koloběh využíváme i mi dospělí, jde přeci o hlubokou myšlenku, která je nutnou součástí spokojeného a úspěšného života každého z nás i v dospělosti,“ osvětlil.

Nabídku kroužků dělí do několika kategorií, a to sportovní a turistické, tvořivé, taneční a dramatické, výchovné a vzdělávací. Jejich kapacita začíná na osmi dětech na kroužku vaření a končí na třiceti dětech u turistického klubu. Oblibě se těší Legosvět či taneční kroužky pro předškolní a mladší školní věk. Tradičně je velmi oblíbený kroužek keramiky či technické kluby, kde se jejich účastníci učí pracovat se dřevem a dalšími materiály. Jako bonus nabízí starším dětem úvod do soustružení dřeva.

Kroužek Přežití přibližuje velmi populární formou sebeobranu a je určený dětem od 6. třídy. „Snažíme se, aby naše kroužky byly pro děti dostupné. Ceny se podle jejich náročnosti pohybují od 600 do 1 700 korun za pololetí. Rodiče budou moci své děti přihlašovat od 26. srpna,“ informoval ředitel Narnie.

Na nedostatek lektorů si nemohou stěžovat. Daří se je rekrutovat z řad studentů a mladých lidí z jejich křesťanské komunity Jednoty bratrské. Vedoucí, kteří si to mohou finančně dovolit, pracují dobrovolně, ostatní za to mají zaplaceno. „To, co můžeme vidět je, že děti od nás odcházejí domů spokojené. Dokonce i ty, kterým se ve škole příliš nedaří, mohou na našich kroužcích prožít pocit úspěchu a sounáležitosti s ostatními dětmi, což je nad všechny blikající obrazovky a sociální sítě. Na našich kroužcích si děti s mobily hrát nesmějí, a to právě proto, aby se mohly soustředit na práci na kroužku, ale i na interakci spolu navzájem,“ doplnil Petr Appl.

Změna financování volnočasových aktivit zasáhla všechny

Středisko volného času Narnie se v posledním roce potýká se změnami financování Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. „Výsledkem nového financování pro naše středisko je, že máme meziročně o čtyřicet procent nižší příjmy z ministerské dotace. Nový způsob financování přináší do naší práce mnoho nejistot. Mnohá střediska volného času i domy dětí a mládeže bojují o holou existenci, a to je škoda,“ zdůraznil Appl.

Změna legislativy se dotkla i Domu dětí a mládeže Větrník v Liberci, který v té době přišel z roku na rok téměř o šest úvazků. Nejvíce dětí mají ve sportovních kroužcích, ale evidují i velký zájem o technické a tvořivé kroužky. Podle ředitelky Větrníku Marty Kultové se výrazně navyšuje zájem o kroužky u předškolních dětí, na druhou stranu oslabuje u dětí staršího školního věku.

„Finanční hledisko se odvíjí od materiálové náročnosti, hodinové dotace, zda a jaký platíme nájem a kolik lektorů musí být na kroužku přítomno. V loňském školním roce jsme se pohybovaly ve finančním intervalu od 1 700 do 3 300 korun za rok, v průměru ale jen lehce přes 2 000 korun na školní rok při jedné hodině týdně. V nastávajícím školním roce to bude podobné, žádné razantnější zdražení neplánujeme,“ sdělila Kultová s tím, že přihlašování každoročně spouští druhý den školy v ranních hodinách, aby rodiče už znali rozvrhy svých dětí.

Lektory hledají stále, a to zejména z toho důvodu, že velká část jejich lektorů jsou studenti, kteří po ukončení studia odcházejí. „Kroužky jsou smysluplným trávením volného času, tedy ve své podstatě primární prevencí. Zároveň mohou být příležitostí k profesní profilaci, tedy k nasměrování k budoucímu povolání. V rámci kroužků se děti rovněž potkávají s vrstevníky se stejnými zájmy a mají tak možnost vytvářet si sociální vazby se „spřízněnými“ dušemi,“ doplnila ředitelka DDM Větrník.

