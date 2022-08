„Po opakovaném výběrovém řízení se nakonec dodavatel stavby přihlásil. Je jím společnost Eurovia. Rádi bychom přestavbu udělali ještě letos a do konce roku ji stihli dokončit. Stavební sezona stále je a chceme toho využít,“ informoval náměstek primátora Jiří Šolc.

Fandové netopýrů se sešli pod Ještědem. Přesto, že bouřilo a padaly stromy

Křižovatka bude v průběhu přestavby průjezdná, ale řidiči by měli počítat s omezeními. Vjezd do města tak bude ještě komplikovanější než dosud. Křižovatka je nyní ve frekventovaných časech ucpaná, na semaforech se tvoří dlouhé fronty. Navíc v současnosti, kdy probíhá o kousek dál stavba nových mostů v režii Ředitelství silnic a dálnic a jež potrvá až do října příštího roku, bude situace o to složitější. Omezení v dopravě s kolonami jsou tedy u mostů na silici I/35 a další přibydou zde, kde je rovněž vjezd do Liberce ze silnice I/35.

Křižovatka se díky přestavbě rozšíří na ramenech ulic Švermova, Jungmannova, Žitavská a vzniknou tam nové řadící pruhy, upraveno bude také světelné signalizační zařízení. Celková délka upravovaných úseků komunikací v rámci křižovatky je přibližně 235 metrů. Zlepšit by se měl také výjezd směrem k viaduktu, kde musí řidiči při cestě na Krkonošskou nebo k vlakovému a autobusovému nádraží dávat přednost nejen automobilům, ale také tramvajím, jejichž trasa tudy prochází.

V "mekáči" řeší následky bouřky, bude několik dní zavřený. Většina Fora jede

„Křižovatkou pravidelně jezdím do práce a už to mám, jak se říká, v paži. Ale člověk musí počítat s časovou rezervou, někdy tu postojím i dlouhé minuty. Tak snad to přestavba vyřeší. Dlouho se o ní mluví, tak už je na čase, aby začala,“ komentoval plány liberecký řidič Petr Moudrý.

V rámci úprav bude v celé křižovatce vyměněný také asfaltový povrch, lokálně zmizí i konstrukce chodníku a stezky pro chodce a cyklisty z důvodu rozšíření vozovky v ramenech křižovatky. Při stavebních pracích tak bude platit omezení i pro pěší, kteří tuto cestu využívají v poměrně hojné míře. „Závěrem firma odfrézuje asfaltový kryt komunikace v celém rozsahu úprav křižovatky do předepsaných sklonů a následně položí obrusnou vrstvu. Odvodnění v prostoru upravované křižovatky vyřeší podélné a příčné spádování do stávajícího systému odvodnění,“ doplnila mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.

Hudba oživila Pražskou ulici v Liberci. Jakub Děkan představil svůj nový klip

V rámci stavby dojde také k úpravě svislého i vodorovného dopravního značení. Na silnici budou pomocí nového vodorovného značení zobrazeny upravené řadicí pruhy. Po dokončení prací si tak budou muset řidiči zvykat na této frekventované křižovatce na nové značení a pozměněna bude i jejich cesta. Smyslem přestavby je právě odlehčit tomuto místu a zmenšit četnost kolon, které často stojí na Švermově ulici až do Františkova. Přestavba vyjde na necelých 16 milionů korun.