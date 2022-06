„Oslovíme pět ověřených firem a věříme, že se i přes tíživou situaci ve stavebnictví přihlásí, abychom mohli modernizaci křižovatky u viaduktu provést. Právě dnešní turbulentní trh s cenami stavebních materiálů a vysoká míra inflace mohly být důvody, proč se potenciální dodavatelé do původní soutěže nepřihlásili. Zkrátka jim to ekonomicky nevycházelo, aby se vešli do maximální ceny zakázky,“ uvedl náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.