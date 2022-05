„Chodník v Březinově ulici jsme chtěli udělat letos, ale nikdo se nám nepřihlásil do výběrového řízení na dodavatele stavby. A to už podruhé, kdy jsme poptávku zadali,“ řekl Jiří Stodůlka, starosta Frýdlantu. Přičítá to aktuální nepříznivé situaci ve stavebnictví, kdy díky válce na Ukrajině i dalším aspektům strmě rostou ceny stavebního materiálu anebo je špatně dostupný. „Povedlo se nám naštěstí krátce před krizí vysoutěžit dvě jiná parkoviště a nějaké chodníky, ale nyní je situace špatná. Všichni teď upíráme zrak do budoucnosti, ale nikdo si netroufá odhadnout, jaká bude situace,“ konstatoval Stodůlka.

Obce či města zůstávají v nejistotě, stejně jako stavební firmy. Ceny materiálu nejspíš dál porostou, a tak si nikdo netroufne odhadnout o kolik se může cena navýšit. Jisté je pouze to, že další zdražení ještě přijde.

S tím počítají třeba v Hejnicích. „Projekty jsme vysoutěžili ještě před válkou, akce se rozběhly a nezastavujeme je,“ uvedl starosta města Jaroslav Demčák. V Hejnicích nyní pracují na velké opravě kanalizace a chodníku za 14 milionů korun. „Materiál na stavbu si firma nasmlouvala ještě před zdražením, ale jsme připraveni na možný nárůst ceny a máme v rozpočtu připravenou pro tyto případy rezervu,“ objasnil Demčák.

Velká zakázka náročná pro obecní rozpočet běží také v Hodkovicích nad Mohelkou, kde smlouvu s dodavatelem stavby podepsali letos v únoru. „Stavíme čističku odpadních vod a kanalizaci, což je náročný projekt. Materiál jsme měli nakoupený dopředu, tedy za původní ceny, ale samozřejmě vyčkáváme, jaký bude další průběh a zda se cena pohne,“ popsala Markéta Khauerová, starostka Hodkovic.

Stopku vystavila krize ve stavebnictví projektům i v Liberci. Například se kvůli navýšení cen za materiál i stavební práce neuskuteční plánovaná oprava budovy Uranu. Tady poprvé nedopadlo zadávací řízení na dodavatele stavby, a tak jej město vyhlásilo znovu letos v březnu. Rekonstrukce za 111 milionů korun měla začít v květnu, ale kvůli navýšení cen stavebních prací se nekoná. „Podobný osud s největší pravděpodobností potká i plánovanou rekonstrukci plaveckého bazénu,“ potvrdil liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

Navýšení cen kvůli drahému materiálu anebo jeho nedostatku a rovněž i navýšení cen za provedení prací stoplo i další velké projekty v krajské metropoli. Například plánovanou výstavbu parkovacího domu u krajského úřadu, která měla začít rovněž tento měsíc. Výběrové řízení bylo zrušeno, neboť i tady firmy nenabídly cenu stanovenou maximálním limitem. Druhým je stavba Centra urgentní medicíny při krajské nemocnici, kde se rovněž nabídky uchazečů nevešly do limitu. Liberecký kraj ze stejných důvodů odložil i některé opravy silnic.