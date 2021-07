Na období letních prázdnin byl zkušebně zaveden provoz autobusů mezi terminálem veřejné dopravy v Hrádku nad Nisou a rekreačním areálem Kristýna.

Zastávka Kristýna-sever je na obslužné komunikaci na okraji chatové osady a autokempu. Spoj jezdí od pondělí do soboty čtyřikrát denně, v neděli třikrát a přepraví zhruba 25 lidí. Všechny spoje ve směru na Kristýnu a většina spojů zpět v Hrádku nad Nisou navazuje na vlaky do/z Liberce, část spojů o víkendech pokračuje jako linka 73 do Chrastavy, kde navazují na autobus do Liberce.