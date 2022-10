„Po vichřici, která nám znemožnila pořádat Křišťálový trh v rámci Crystal Valley Weeku, jsme se rozhodli vynahradit možnost ukázek a prodeje sklářských a bižuterních výrobků v Liberci právě v knihovně. Pro mnohé je to možná překvapivé využití tohoto prostoru, ale myslím, že o to příjemnější to překvapení bude,“ podotkla náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová.