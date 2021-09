Preciosa je největší sklářskou firmou v České republice a řadí se k největším zaměstnavatelům regionu. V šestnácti závodech v devíti městech zaměstnává více než 4000 lidí. A to nejen v Křišťálovém údolí, ale i ve čtrnácti zahraničních zastoupeních.

Kořeny dnešního závodu Preciosa Lustry v Kamenickém Šenově sahají až do roku 1724. Je to jeden z nejstarších sklářských provozů ve střední Evropě, který dodnes v hojné míře využívá princip manufaktury a s tím spojeného velkého podílu ruční práce.

Zájem o upravený vlak byl veliký. Na jeho představení dorazil i Pavel Mach. „Vlaky se mi moc líbí. Tenhle je navíc zajímavě vybaven. I když se jedná o v podstatě normální soupravu, je díky doplňkům opravdu unikátní,“ popsal. Podíval se i do kabiny řidiče a nebyl sám. Strojvedoucí návštěvníkům ukazoval, jak se vlak řídí. „Když dáte rychlost na sto procent, proklouznou kola? A jak brzdíte?“ ptal se desetiletý Marek.

Návštěvníci mohli posedět v pohodlných lehátkách a ponořit svoje ruce nebo i chodidla do množství různorodých korálků od firmy G&B Beads z Jablonce nad Nisou.

Do Jablonce měla přiletět vzducholoď, ale nedorazila, údajně kvůli počasí. Do Železného Brodu zato dorazil vlak. Ve zbrusu nových barvách odkazuje na projekt Křišťálové údolí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.