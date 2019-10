Na zastávku Východní na kunratickém sídlišti v Liberci přijíždí městský autobus. Nezajede ale až ke hraně nástupiště, mezi zastávkou a dveřmi autobusů zůstává velká mezera. Jsou zde totiž příliš vysoké obrubníky. Náklady na případnou úpravu? Až tři sta tisíc korun.

Zastávka Východní přitom není jedinou ve městě, která je v nevyhovujícím stavu. Z analýzy, kterou si radnice nechala zpracovat, vyplývá, že zastávek, které vyžadují úpravy, je na území Liberce 43.

Nejvíce úprav bude nutné udělat v souvislosti s tím, že dopravní podnik pořídil více kloubových autobusů, než doposud měl. Na některých linkách jezdí téměř výhradně tyto dlouhé autobusy, do některých krátkých zastávek se ale nevejdou a cestující tak vystupují do vozovky. Podle analýzy je potřeba prodloužit například zastávky Pavlovice Letná, Horní Kopečná, Stračí, Pavlovice škola nebo Aréna.

Problémy působí také zastávka Náměstí Dr. E. Beneše přímo u radnice. Zde se totiž nachází historická metrologická budka, která vystupuje do silnice. „Autobus kvůli tomu nedokáže zajet k chodníku a lidé se zhoršenou pohyblivostí musí nejprve vstoupit na vozovku a teprve pak do autobusu,“ popsal primátor Jaroslav Zámečník. Zde je proto v plánu předsadit zastávku na úroveň budky.

Na spoustě zastávek se ale dnes nenachází vůbec žádná nástupní hrana. I to by se mohlo změnit. Jde třeba o zastávku Růžodol Mlýn. „Tato zastávka nevyhovuje žádné normě ani vyhlášce, při případném úrazu cestujícího to bude drahé,“ uvádí analýza.

V dalších zastávkách nevyhovuje asfalt, ve kterém jsou vyjeté koleje. Nejkritičtější je patrně obratiště na Broumovské. „Autobusy dřou spodní částí karoserie o výstupky v asfaltu, hrozí poškození agregátů vozidla,“ upozornila analýza.

Kdy se ale s potřebnými úpravami začne, není jasné. Primátorův náměstek Jiří Šolc uvedl, že by to mohlo být už v příštím roce, záležet ale bude na rozpočtu.

„Investice bude velmi pozvolná, budeme se snažit dosáhnout i na dotační peníze. Například zpracováváme dokumentaci na Ruprechtickou ulici, kde bychom v rámci zvýšení bezpečnosti dopravy udělali i novou bezpečnou krytou zastávku,“ popsal Šolc.

Právě na chybějící přístřešky v některých částech Liberce si obyvatelé také stěžují. Analýza zmiňuje vhodnost osazení nových čekáren třeba na zastávkách Univerzitní koleje, Rochlice (v Hodkovické ulici), U Vodárny (na Králově Háji), Kavkazská (v průmyslové zóně), U Beránka nebo Krásná Studánka.

„Rádi bychom vzhled zastávek podrobili oku nové kanceláře architektury města. My víme, jaké by měly mít zastávky parametry, architekti nám ale mohou dát stanovisko, jak by měly vypadat vizuálně, aby byly hezké, funkční a zároveň odpovídaly stavu našeho rozpočtu,“ nastínil Šolc.

První vlaštovkou by mohla být zastávka na třídě Milady Horákové. Během aktuálně prováděné rekonstrukce ulice tu dojde i k osazení nové čekárny. „Bude takovou zajímavostí, bude to pravděpodobně první zastávka v Liberci se zelenou střechou,“ uzavřel Zámečník.