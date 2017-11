KRÁTCE: Co se děje na Liberecku? Přečtěte si stručné zprávy

Liberecko – Festivalu se podařilo ukázat na problematiku postižených; němečtí modeláři lákají na výstavu vláčků; seřídí vám světlomety zdarma či zámky nabídnou mimořádné prohlídky i 17. listopadu.

Festivalu se podařilo ukázat na problematiku postižených

Liberec – Co prožívají lidé se schizofrenií? Jaké mají problémy se získáním práce, jak se na ně dívá většinová společnost a další mýty kolem psychických onemocnění se podařilo ukázat veřejnosti na festivalu Týden s Tulipanem, který minulý týden uspořádalo v Liberci stejnojmenné sdružení. To zaměstnává právě lidi s řadou psychických i fyzických hendikapů ve své chráněné dílně. Festival letos uspořádalo už po desáté. I tentokrát se podařilo zajistit pro Liberec zápis do České knihy rekordů, když se na náměstí sešlo 211 lidí, kteří vytvořili obří květ tulipánu.

Němečtí modeláři lákají na výstavu vláčků

Žitava – O listopadových víkendech se fanouškům modelové železnice představí němečtí modeláři z Žitavy na své již čtyřicáté výstavě. Sál plný miniaturních replik proslulých žitavských úzkorozchodných železnic se otevře vždy o sobotách a nedělích mezi 13:00 a 17:30 na ulici Gerhart-Hauptmann-Straße. Otevřeno bude i na německý svátek 22. listopadu.

Seřídí vám světlomety zdarma

Liberecký kraj – Až do 12. listopadu si v rámci čtvrtého ročníku akce Vidět a být viděn mohou všichni motoristé nechat zcela zdarma zkontrolovat a případně seřídit světlomety svých vozů ve vybraných servisech po celé České a Slovenské republice. Aktuální informace o zapojených servisech i podrobnostech o akci naleznou všichni zájemci na webových stránkách www.videt-a-byt-viden.cz.

Zámky nabídnou mimořádné prohlídky i 17. listopadu

Liberecký kraj – I když hrady a zámky uzavřely koncem října své brány, výjimky se najdou. O prodlouženém víkendu ve dnech 17. až 19. listopadu láká na historii zámek Zákupy, který nabídne mimořádné prohlídky k výročí 300 let od narození Marie Terezie, prababičky „zákupských“ císařů. Pohádkové prohlídky zase v tento čas připravuje zámek Sychrov. Ten jediný v kraji zůstává otevřený celoročně. Program proto nabízí i o Vánocích.