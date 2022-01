„Natáčet v libereckém divadle jsme se rozhodli primárně kvůli jeho vzhledu a atmosféře. Má krásné hlediště včetně balkonků a chodeb a přesně to jsme potřebovali,“ svěřil se mladý zpěvák. Ten se postaral o scénář klipu, jeho režii i postprodukci.

Příběh klipu se odehrává v divadle, které zde představuje život, do kterého herci vchází jako malí, a vychází z něj ve stáří. Provázeni celoživotní láskou, která je kouzelným spojením dvou duší. Nezáleží na věku, vzhledu, penězích a dalších nepodstatných faktorech. „Vše, na čem záleží, je jiskra. Víra, že to malé nekonečno přežije. Láska bez zbytečných otázek. Nejkrásnější věc je zamilovat se a už nepotřebovat gravitaci, protože láska má svou vlastní“, podotkl Timmy White.

Ten ocenil i milé a vstřícné jednání vedení libereckého divadla a celého jeho osazenstva, jež mělo také velký podíl na skvělém výsledku videoklipu. Poté, co vydá zpěvák debutové album, rád by odjel tour po největších českých městech V budoucnu chce svojí hudbou pomáhat ještě více lidem, kteří to potřebují a má v plánu i několik charitativních projektů.

Timmy White - Gravity

Zdroj: Youtube