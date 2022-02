Už několik let žijí obyvatelé ulice Aloisina výšina v Liberci ve strachu, že silný vítr vyvrátí vzrostlý smrk, který roste nedaleko a poničí jim jejich dům. Podle Jarmily Malířové se snaží na riziko upozornit liberecký magistrát už několik let, ale k ničemu to nevedlo.

„Pokaždé, když začne foukat silný vítr, trnu strachem, že strom spadne na náš dům. Roste na skále, takže na nestabilním podloží, a když fouká, kymácí se ze strany na stranu,“ popsala Deníku Malířová, která bydlí v Králově háji ve třetím patře nízkého panelového domu s číslem popisným 423 skoro 50 let. „Bojím se, že to spadne přímo nám do oken. Poničí to naši novou fasádu a bůhví, co se ještě může stát. Zeleň máme rádi, ale žijeme v neustálém stresu, že nám ten strom spadne na hlavu,“ dodala Malířová.

Řeší to už roky

Společně s dalšími obyvateli domu se obrátila na magistrát Liberce už v roce 2017. „Máme problém se stromy, které rostou v naší bezprostřední blízkosti a ohrožují nás. Jde o ochranu majetku a nás obyvatel Liberce. Domníváme se, že vedení města by mělo brát ohledy na potřeby občanů,“ napsali tehdy místní odboru životního prostředí libereckého magistrátu.

Zauhlovačka se před 6 lety poprvé otevřela lidem. Mohla by z ní být vyhlídka

„Když byl strom malý, tak jsme nad tím ani nepřemýšleli. Teď už je ale tak vyrostlý, že z něj máme obavy. Kdysi tady byly ještě další stromy, takže to bylo trochu chráněné, teď tady ale roste sám a my se bojíme, že se zřítí na náš dům. U vedlejších domů vítr nedávno podobně vzrostlé stromy vyvrátil. Ještě mají před vchodem pařezy,“ vysvětlila Marie Balážová, která bydlí v přízemí domu. Dodala, že pracovníci magistrátu na místě několikrát byli na inspekci. „Řekli nám, že jde o nějaký speciální druh smrku a že se kácet nemusí,“ doplnila Balážová.

Podle předsedy místního společenství vlastníků jednotek problém se smrkem řeší už několik let. „Nemáme na město žádnou páku. Jejich ochota to řešit je nulová. Nevím, jak máme dokázat, že nás strom ohrožuje. Asi budeme muset počkat, až to na nás spadne a pak po městu vymáhat škodu,“ posteskl si Filip Janáček.

Liberecký Burian boduje u kritiků. Má dvě nominace na divadelní ceny

Referentka ochrany přírody Zuzana Mádlová, která má žádosti o kácení na starosti, Deníku řekla, že to, že někde tvrdí, že je strom ohrožuje, ještě neznamená, že tomu tak opravdu je. „Je rozdíl mezi tím, když strom pozorujete z domu a odborným posouzením. Při rozhodování musíme i my bilancovat mezi tím, co je nejlepší řešení. Pokud k nám taková žádost o pokácení dorazí, vždy jedeme na místo, abychom zjistili, jaká je situace,“ vysvětlila Mádlová.

Stanovisko odborníka

Postup je takový, že žádost podávají technické služby, které mají zeleň ve městě na starost, a pokud dostane kladné stanovisko, tak strom technické služby pokácí. V tomto konkrétním případě ale magistrát žádnou oficiální žádost o pokácení smrku na Aloisině výšině nedostal. „I když dáme souhlas, neznamená to, že se strom pokácí. Je to dobrovolné rozhodnutí. Situace je vyhodnocena jako nebezpečná, pokud je strom bezprostředně život ohrožující nebo hrozí škoda větší než půl milionu korun,“ doplnila Mádlová. Podle ní je dobré mít stanovisko nějakého odborníka s razítkem, ať už dendrologa nebo arboristy, kteří jsou schopni stav stromu odborně posoudit.

„Pokud je strom ve špatném stavu, tak se pokácí. Často se nám ale stává, že lidé hlásí krásné zdravé stromy jenom proto, že jim stíní nebo jinak překáží. To ale není důvod, abychom se stromu zbavili. Takhle životní prostředí nemůže fungovat,“ prohlásil náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.