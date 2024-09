V Česku v sobotu 21. září ve 14 hodin skončily volby do zastupitelstev krajů. Ve třetině obvodů se konaly také volby do Senátu Parlamentu ČR. Komise začaly se sčítáním hlasů.

V Libereckém kraji se tentokrát o křeslo zastupitele ucházelo 544 kandidátů ze 13 uskupení, stran, hnutí a koalic. Hraje se o příležitost ovlivňovat budoucnost regionu i o posílení vlivu velkých partají na severu Čech.

První sečtené okrsky jsou tentokrát v Lukách u Doks a Pertolticích pod Ralskem. Výsledky tu znají zhruba půl hodiny po uzavření volebních místností.

Po hodině je zpracováno 7 procent okrsků. Volební účast se v tuto chvíli pohybuje kolem 32 procent.

Na prvních místech kandidátek a tedy potenciálními uchazeči o křeslo hejtmana Libereckého kraje bylo 12 mužů a jediná žena.

Za Spolu Pro Liberecký kraj Petr Poštolka, za DSZ - Za práva zvířat Petra Bártová, za Přísahu Radek Bažant, za Českou pirátskou stranu Zbyněk Miklík, za PRO Martin Blaschke, za Lepší život pro lidi a ND Pavel Opl, za Zelené pro kraj Milan Starec, za ANO 2011 David Pražák, za Sociální demokracii Jan Mečl, za SPD a Trikoloru Michal Švarc, za Stačilo! Jan Dvořák, za Spolu pro LBK-ODS,TOP,KDU-ČSL Edvard Kožušník a za Starosty pro Liberecký kraj současný hejtman Martin Půta.

Senátní volby se tentokrát v Libereckém kraji týkají volebního obvodu 35, tedy Jablonecka a části Semilska. Kandidují čtyři muži a dvě ženy.

Jako první měly sečteno některé okrsky v Železném Brodě. Komisím tu stačila k odevzdání výsledků necelá hodina.

Do Senátu Parlamentu ČR by se za SPD a Trikoloru rád podíval i lídr krajské kandidátky Michal Švarc, Starostové pro Liberecký kraj vysílají do boje o senátorské křeslo starostku Semil Lenu Mlejnkovou, ANO 2011 reprezentuje podnikatel Milan Kroupa, za KDU+ODS+TOP 09 kandiduje ředitel jablonecké nemocnice Vít Němeček. Aliance pro budoucnost vysílá starostu Harrachova Tomáše Vašíčka a sdružení SEN21 právničku Michaelu Tejmlovou.

Senátní volby jsou dvoukolové. Pokud některý z kandidátů získá hned napoprvé nadpoloviční počet hlasů, kýženou funkci získá rovnou. V opačném případě se dva nejúspěšnější kandidáti střetnou ještě ve druhém kole o týden později.