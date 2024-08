Osmnáctiletý Jan Gino z Jablonného v Podještědí je nejmladším kandidátem, jeho jméno je na kandidátce politické strany Právo Respekt Odbornost. Nejstarší uchazeč o křeslo v krajském zastupitelstvu je jednasedmdesátiletý pracující důchodce Pavel Komárek z Liberce, který kandiduje za Sociální demokracii.

Nejvíce kandidátů se pohybuje ve věkové skupině 40 až 49 let (143) a 50 až 59 let (140), nejméně jich je v kategorii 18 až 19 let (3) a 20 až 29 let (29). O křeslo v krajském zastupitelstvu bude usilovat 183 žen a 361 mužů.

Voliči mohou letos vybírat ze 13 politických stran a uskupení, jedná se o nejmenší počet za dobu existence krajů. Roli hraje spojování jednotlivých politických stran v koalice a společná uskupení.