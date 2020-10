Lidé volí politiky do krajského zastupitelstva a musejí dodržovat hygienická opatření kvůli epidemii koronaviru.

Volby - Ilustrační foto. | Foto: Deník / Přemysl Spěvák

Zdroj: DeníkZačaly volby do zastupitelstva Libereckého kraje. Hlasuje se v pátek 2. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 3. října od 8 do 14 hodin. Senátní volby se konají na Českolipsku.