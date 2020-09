Kampaň před krajskými volbami se rozjíždí na plné obrátky. Krajské zastupitele a hejtmana budeme volit už za necelý měsíc, 2. a 3. října. A politici o sobě dávají vědět.

Kampaň před krajskými volbami v Libereckém kraji. | Foto: Jana Švecová

Obyvatelé Frýdlantu se mohou těšit. Už o tomto víkendu jim dobrovolníci přinesou do schránky balíčky s nanorouškami. A to ne jen tak ledajaké. Půjde o certifikované antibakteriální bavlněné ochranné roušky s aktivním stříbrem, které chrání ústa a nos proti vniknutí virových onemocnění. Frýdlantští důchodci je dostanou zdarma. Zaplatí to město, v jehož čele stojí populární starosta Dan Ramzer. Důvod? Blíží se volby a Frýdlant tak po vzoru vlády Andreje Babiše cílí na podstatnou voličskou základnu. A za voliči se chce Ramzer osobně vydat na kole.