O přízeň voličů se v Libereckém kraji uchází 16 stran a hnutí. Méně než minule

Do včerejška mohly strany měnit pořadí na kandidátkách do krajských voleb a doplňovat jejich počet. O registraci rozhodne kraj 15. srpna. Pak už se mohou začít tisknout volební lístky pro volby do krajských zastupitelstev. Ty se budou konat 2. a 3. října.

Volby - Ilustrační foto. | Foto: Deník / Přemysl Spěvák

Napilno měli včera na Krajském úřadu v Liberci. V 16 hodin totiž skončila lhůta pro případné změny na kandidátních listinách stran a hnutí pro podzimní krajské volby. Podle úředníků nešlo o nic mimořádného. Stejně jako lidé u daňových přiznání si i zástupci stran nechávají zpravidla vše na poslední chvíli. „Do včerejšího dne mohly strany a hnutí doplňovat počty svých kandidátů. To využilo šest z nich, další tři využily možnost měnit pořadí,“ potvrdila Michaela Legerová ze správního oddělení krajského úřadu. O které ze stran šlo, ale neupřesnila. O přízeň voličů se bude ucházet celkem 16 stran a hnutí. Je to o tři méně než před čtyřmi lety. Největší nabídku měli voliči v roce 2012, kdy kandidovalo 20 subjektů, nejméně subjektů kandidovalo v krajských volbách v roce 2008. Na hlasovacích lístcích jich tehdy bylo 14. Podzimní krajské volby budou referendem o Andreji Babišovi Přečíst článek › Svůj úřad bude už potřetí obhajovat současný hejtman Martin Půta, který vede kandidátku Starostů pro Liberecký kraj. Ti zvítězili poprvé v krajských volbách v roce 2012, kdy „sesadili“ z čela kraje ČSSD. Také při posledních volbách udělili Starostům voliči počtem odevzdaných hlasů nejsilnější mandát, když získali celkem 32,35 %. Současnou koalici tvoří společně s ODS, ANO a ČSSD. ODS povede do voleb znovu frýdlantský starosta Dan Ramzer, ANO si za lídra opět zvolilo českolipskou starostku Jitku Volfovou. Ke změně v čele kandidátky došlo u ČSSD, která se rozhodla pro Josefa Jadrného. Krajské volby příliš netáhnou Ačkoli se v krajských volbách rozhoduje o tak zásadních věcech, jako je rozpočet pro krajskou dopravu, zdravotnictví nebo vedení středních škol, účast nebývá příliš vysoká. Při posledních krajských volbách využila tuto možnost zhruba třetina oprávněných voličů (35,91 %). Trojzemí propojila nová autobusová linka. Jezdí každý víkend Přečíst článek › Nejsilnější účast byla v roce 2012 při vítězném tažení Starostů. Tehdy to bylo 38,55 %. Nejméně voličů se k urnám dostavilo v roce 2004, tehdy to bylo 30,8 %. Při vůbec prvních volbách do krajských zastupitelstev v roce 2000 se dostavilo 33 % voličů. Liberecký kraj vedla od roku 2000 do roku 2008 ODS. Pro další čtyři roky je vystřídali jejich smluvně opoziční partneři z ČSSD. Od roku 2012 jsou v čele Starostové pro LK, což v rámci dalších krajů, kde vládne ANO, představuje jednu z mála výjimek. Kdo kandiduje

Česká pirátská strana

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

Demokratická strana zelených – Za práva zvířat

Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSZ)

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

Občanská demokratická strana (ODS)

ROZUMNÍ

Strana pro otevřenou společnost (SOS)

ANO 2011

Starostové pro LK

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Trikolóra hnutí občanů

Pro KRAJinu

Soukromníci a Svobodní

Společně pro Liberecký kraj

Změna pro lidi a pro krajinu

