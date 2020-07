Za necelé tři měsíce nás čekají krajské volby. Do bitvy o křeslo hejtmana se chystá více než desítka stran a hnutí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Ačkoli do uzávěrky kandidátek pro letošní krajské volby chybí necelé dva týdny, už teď je jasné, že klání o křeslo hejtmana nebo alespoň o možnost mluvit do krajského rozpočtu a jeho priorit se chce zúčastnit 13 subjektů. Krajské volby se uskuteční 2. a 3. října 2020, souběžně proběhnou také volby do Senátu. Ty se ale budou letos týkat pouze Českolipska.