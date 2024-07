Termín předložení kandidátek do krajských voleb vyprší už 16. června, v Libereckém kraji je zatím podala čtyři politická uskupení. Starostové pro Liberecký kraj jdou do voleb opět v čele s Martinem Půtou, o zmrtvýchvstání ČSSD se pokusí bývalý primář Jan Mečl, Piráty povede do voleb Zbyněk Miklík a kandidátku postavila i současná vládní koalice SPOLU, v Libereckém kraji je jejím lídrem Edvard Kožušník. Před čtyřmi lety se o hlasy voličů v našem kraji ucházelo 16 politických subjektů. Současně s krajskými volbami se 20. a 21. září bude na Jablonecku konat i první kolo senátních voleb.

Své kandidátní listiny do podzimních voleb podala zatím v Libereckém kraji čtyři uskupení. Zástupci dalších čtyř si domluvili schůzky do konce týdne, řekla to ČTK vedoucí oddělení voleb Krajského úřadu v Liberci Pavlína Kroupová.

Martin Půta se rozhodl obhajovat funkci potřetí v řadě

Funkci hejtmana bude už potřetí obhajovat Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Půta se už po minulých volbách stal prvním hejtmanem v kraji, který dokázal funkci dvakrát obhájit.

Kromě lídra patří mezi výrazná jména kandidátky Starostů pro letošní krajské volby tradičně pod číslem osm starosta Chrastavy Michael Canov a v první desítce jsou krajští radní Jan Sviták, Květa Vinklátová a Jiří Ulvr. Na pátém místě bude kandidovat turnovský starosta Tomáš Hocke a šestá je starostka ze Semil Lena Mlejnková, která se bude u voličů zároveň ucházet o křeslo v Senátu za okres Jablonec nad Nisou. Hned za Martinem Půtou je v soupisce Starostů starostka jabloneckého Sokola Jitka Skalická.

Mezi hlavní priority do letošních voleb zařadili Starostové pro Liberecký kraj další zlepšování stavu silnic, dostupnou a kvalitní zdravotní péči, moderní středoškolské vzdělávání a rychlé vlakové spojení z Liberce do Prahy nebo pokračování v modernizaci a rozvoji sítě zařízení sociální péče. „Ve všech těchto oblastech už dvanáct let pracujeme na tom, aby se život lidí v našem kraji měnil k lepšímu,“ řekl Martin Půta.

Cílem Starostů je zisk 23 mandátů, rádi by tedy o jeden mandát víc než ve volbách před čtyřmi lety, kdy získali 38,57 procent hlasů a 22 ze 45 mandátů v krajském zastupitelstvu. Je to poměrně odvážný cíl, vzhledem k tomu, že v nedávných volbách do Evropského parlamentu skončilo hnutí Starostové a osobnosti pro Evropu až na třetím místě.

close info Zdroj: ČTK zoom_in Popis fotky: Martin Půta - Hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Ilustrační foto.

Poprvé kandiduje v libereckých krajských volbách SPOLU

Kandidátku pro krajské volby v Libereckém kraji pro rok 2024 sestavila poprvé i současná vládní koalice SPOLU, ve které se spojily ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Do voleb ji povede občanský demokrat, někdejší europoslanec, v současnosti náměstek ministra průmyslu a obchodu Edvard Kožušník. Za úspěch by považoval zisk 20 tisíc hlasů, což je o něco méně, než v kraji uskupení získalo v červnových volbách do Evropského parlamentu, kdy skončilo druhé za ANO.

close info Zdroj: DENÍK/Jiří Kopáč zoom_in Eduard Kožušník. Kongres ODS v Olomouci

Piráty povede do voleb náměstek hejtmana Zbyněk Miklík

Piráti oznámili svého lídra do krajských voleb už na začátku října minulého roku, bude jim Zbyněk Miklík, který v současnosti působí jako náměstek hejtmana pro ekonomiku, správu majetku, investice, veřejné zakázky a informatiku a současně je zastupitelem města Turnov, kde žije. Dvojkou pirátské kandidátky je krajská zastupitelka Daniela Weissová a za ní figuruje v seznamu krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Václav Židek.

Prioritami lídra kandidátky Pirátů patří energetická soběstačnost kraje s důrazem na obnovitelné zdroje energie, transparentní veřejné zakázky, uplatňování digitálních nástrojů pro efektivní fungování veřejné správy, hospodárné řízení investic a podpora sociálního podnikání a místních podnikatelů.

Piráti v Libereckém kraji ve volbách do zastupitelstva kraje v roce 2020 získali necelých deset procent hlasů, mají pět zastupitelů a jsou součástí vedení kraje. V letošních volbách do Evropského parlamentu ale skončili až sedmí s necelými 5,5 procenty hlasů.

close info Zdroj: archiv osobnosti zoom_in Zbyněk Miklík (47 let, náměstek hejtmana,

Sociální demokraty chce vzkřísit emeritní primář Jan Mečl

O návrat do krajského zastupitelstva se pokusí v Libereckém kraji také Sociální demokracie, povede ji lékař a politik, emeritní primář Jan Mečl. „Po 23 letech jsem skončil ve vedoucí funkci primáře a myslím si, že jsem také dostatečně vybavený zkušenostmi v politice. Proto jsem přijal přetěžký úkol – vrátit Sociální demokracii do zastupitelstva kraje,” řekl Mečl. Hlavními tématy podle něj jsou nedostatek praktických lékařů a zubařů a také často neúměrně dlouhé objednací doby na vyšetření. “Dalším zásadním problémem v kraji je stav silnic, způsob jejich oprav, uzavírky, ale i dostupnost autobusové a vlakové dopravy v menších obcích, a to včetně cen, které jsou pro mnoho lidí stále významnou finanční zátěží,“ dodal. Sociální demokraté ve volbách před čtyřmi lety propadli a skončili se ziskem pouhých 2,16 procent.

V posledních krajských volbách v Libereckém kraji se do zastupitelstva dostali lidé z pěti kandidátek. Druhé skončilo ANO, jež má deset křesel, Piráti a ODS získali po pěti. Do zastupitelstva se dostala ještě SPD, která má tři zastupitele. Kraji vládne koalice Starostů, Pirátů a ODS, s pohodlnou většinou 32 hlasů. ANO a SPD zůstaly v opozici.

close info Zdroj: Deník/Zuzana Minstrová zoom_in Lékařský ředitel Krajské nemocnice Liberec MUDr. Jan Mečl

