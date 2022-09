„Jsme rádi, že lidem chutná a jsme vděční, že si lidi našli nějakou potravinu, která jim chutná, vrací se k nám a z těch zákazníků, kteří jezdí pravidelně, pak už nejsou zákazníci, ale kamarádi a za to jsme vděční,“ okomentoval úspěch Michal Sabáček s tím, že ovčí sýr je výsledkem dlouholeté práce, kterou na své farmě s rodinou dělají. Jak podotýká, je dělaný s láskou a z mléka zdejších oveček. Se ženou farmaří už dvacet let. „Jdeme si za tím krůček po krůčku, vybudovali jsme farmu na louce a postupně se dostali až sem,“ popsal Sabáček.

V soutěži zabodovala i citronová Vratislavická kyselka, která před pár měsíci doslova povstala jako fénix z popela, když společnost Kitl vzkřísila areál kyselky a začala po letech s výrobou prvních minerálek – přírodní, pomerančové a oceněné citronové. „Ocenění si vážím z několika důvodů. Po čtyřletém úsilí jsme dali kyselku na trh a toto je krásným poděkováním od Libereckého kraje, vnímám to, jako že děkují za obnovu kyselky. Určitě nám to pomůže i v propagaci, protože jak jsme začali, prodáváme jen kolem komína a ocenění nás roznese do celého kraje,“ říká jednatel společnosti Kitl a Vratislavické kyselky Jan Vokurka. Jako cenu dostal zástupce kyselky finanční částku 25 tisíc korun, kterou se rozhodl věnovat na dobročinné účely. „Přidáme k tomu ještě 75 tisíc, aby bylo rovných sto a věnujeme částku Římskokatolické farnosti Krásná, na opravu morového sloupu a oltáře v kostele. A to je další rozměr této ceny, že nám to umožní ještě konat dobro někde okolo,“ vysvětlil Vokurka. Třetí nejlepší potravinou se stala škvarková pomazánka od řezníků z Mimoně, Váša spol. s.r.o.

Na dožínky dorazily desítky producentů a nabízely spoustu výrobků. Farmáři přivezli své mléčné nebo uzenářské výrobky, cukráři a pekaři pečené laskominy, nechyběli včelaři, pěstitelé česneku či bylin, kořenáři, výrobci sirupů a marmelád, mýdel, svíček či dekoračních předmětů, nechyběla raspenavská Levandulovna nebo výrobky od studentů Střední zemědělské a hospodářské školy ve Frýdlantu, která se na pořádání dožínek významně podílela. Seznámit se mohli lidé i s projektem Liberecký kraj sobě, který je jakousi pokladnicí všech těchto místních výrobců a producentů, neboť jde o databanku, v níž se můžete se všemi seznámit a najít si na ně kontakt, nebo si dokonce výrobek koupit.

„Zájem o regionální výrobky je. U nás máme akorát po letní hlavní sezoně, která byla úspěšná, sice mohla být o něco vyšší návštěvnost, protože hodně lidí po covidu raději vyjelo do ciziny, ale nemůžeme si stěžovat,“ popsal například Josef Pulíček mladší, který provozuje farmu s možnosti návštěvy farmy v Pěnčíně na Jablonecku. Na dožínky přijel se sýry, které na zdejší farmě vyrábí a nabízel i nový výrobek, bochan, nelisovaný čerstvý sýr. Současně zval veřejnost i k návštěvě farmy, která ukončí sezonu Svatováclavskými slavnostmi.

Liberecký kraj, jako vyhlašovatel soutěže, podporuje regionální výrobce dlouhodobě. „Nejkratší cesta peněz za potraviny k lidem, kteří je vyrábí někde v sousedství a největší část peněz u nich zůstane, pokud si je koupí místní lidé. Když se to přežene nadnadnárodními řetězci anebo koncerny, tak lokálním zemědělcům nezůstane většinou skoro nic. Proto je důležitá podpora lokálních výrobců, aby lidé přemýšleli nad tím co nakupují a aby ideálně nakupovali potraviny z našeho kraje, ze sousední vesnice,“ dodal hejtman Martin Půta.

Ve Frýdlantu se v rámci dožínek předávaly ceny za Nejlepší výrobek roku Libereckého kraje. Vítěz Michal Sabáček se ženou.Zdroj: Liberecký krajVýrobek roku Libereckého kraje 2022

Masné výrobky - Tlačenka světlá, Váša spol. s r.o.

Mléko a mléčné výrobky - Zrající ovčí sýr nakládaný v oleji, Michal Sabáček

Pekařské výrobky - Žitno-pšeničný kvasový chléb, Lukáš Mašek

Cukrářské výrobky - Jahodový cheesecake, Pavla Pospíšilová

Alkoholické nápoje - Polotmavá dvanáctka, Beranův pivovar, s.r.o.

Nealkoholické nápoje - Vratislavická kyselka citron, Kitl s.r.o.

Ovoce a zelenina - Labužnická paprikajda, Martina Papežíková

Biopotraviny - Kefír přírodní BIO, Ladislav Stehlík

Ostatní - Škvarková pomazánka, Váša spol. s r.o.

Přínos ke zdravému životnímu stylu - Žitno-pšeničný kvasový chléb, Lukáš Mašek