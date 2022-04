Ve všední dny bude otevřeno již pouze v době od 8 do 17 hodin a o víkendu od 8 do 15 hodin. V ostatní čas zde budu služby připravené přijmout případné příchozí uprchlíky a hasiči poskytnout nouzové přístřeší. Provoz omezuje i informační linka Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje s telefonním číslem 950 471 673, kam se lidé dovolají od pondělí do pátku v čase od 7 do 17 hodin, kromě státních svátků.