Akce je vlastně poděkování za za obětavou práci všech zdravotnických záchranářů, operátorů, lékařů, řidičů i technických a administrativních pracovníků. „Záchrana lidských životů a ochrana lidského zdraví by se v naší každodenní činnosti neobešla bez velmi těsné spolupráce všech pracovníků Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Stavíme na tom, že jsme tým,“ zdůraznil nutnost spolupráce všech zaměstnanců krajské záchranky její ředitel Luděk Kramář. Připomněl, že lidé, kteří volají na linku 155 a většinou ve velmi zoufalé situaci čekají, že jim někdo pomůže, si neuvědomují, jaký svým voláním spustí řetězec přežití.

Díky technikům přijme jejich volání operátor. To je první člověk, který s nimi sdílí jejich pocity, obavy a často i strach. Vyhodnotí získané informace a pošle další - lékaře, záchranáře, sanitu nebo vrtulník. Všichni na místě udělají, co je v jejich silách. A po předání pacienta v nemocnici se rozbíhá další administrativní řetězec.

„Dnes oceňuji ty z nás, kdo jsou pro ostatní určitým vzorem, kdo záchrankou opravdu dlouhodobě žijí,“ uvedl v pondělí Kramář. Zároveň ale poděkoval všem zaměstnancům: „Děkuji za to, že zvládáte nelehké časy. Děkuji, že neváháte s pomocí, i když zrovna nejste v práci. Děkuju za to, jací jste. Protože vy jste ucelený organismus, za který stojí za to bojovat.“

Ocenění zaměstnanci Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje

Poděkování:

Miroslav Augsten

Simona Duňková

Václav Fejfar

Lenka Hásková

Evžen Heisler

Miloslav Klement

Tomáš Klemt

Dalibor Kuželák

Jakub Mičkal

Jiří Mucha

Dana Smržová

Jiří Štěpán

Libuše Vágnerová

Pamětní plaketa za zásluhy:

Vladimír Jung

Libuše Kaiserová

Kateřina Kněžourková

Jana Kučerová

Hana Sejkorová

Jan Topolánek

Petr Valenta

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje