Co všechno úvodní víkend nabídne?

Zájemci budou moci nahlédnout do výroby padesáti sklářských, bižuterních a šperkařských firem, ale také do expozic sklářských muzeí a uměleckých škol. Otevřou se dveře firem, které nikdy návštěvníky nepřijaly. Na vlastní oči uvidí, jak skvělé firmy u nás jsou. Firmy, které pracují pro ty nejluxusnější světové hotely, automobilky nebo módní domy. Doma o tom často ani nevíme, a je to škoda.

Křišťálové údolí má být především marketingovou značkou, která by měla přilákat turisty a podpořit skláře. Je to tak?

Značku Křišťálové údolí (Crystal Valley) převzal Liberecký kraj jak v marketingové, tak produktové třídě. Znamená to, že ji budeme využívat jak v rámci cestovního ruchu a propagace kraje, tak mohou výrobci, kteří splní podmínky a vstoupí do projektu, využívat značku pro označení svých výrobků. Turistům nabídne Křišťálové údolí možnost vidět přímo při práci naše skláře, výrobce bižuterie a šperkaře. Budou si moci vyzkoušet vyfouknout třeba skleničku nebo vyrobit bižuterní náramek, ale také nakoupit sklářské, bižuterní a šperkařské výrobky. Troufnu si tvrdit, že i pro řadu místních bude překvapení, co všechno a v jak špičkové kvalitě u nás v těchto oborech vzniká.

Jak to bude fungovat? Půjde o nějaký komplex nabídek, kde se návštěvník dozví, co všechno je tu k vidění a v jaké formě, nebo půjde o celý „balíček“, který návštěvníka provede krajem sklářů s prezentací nejznámějších firem, míst či osobností?

S každou ze zúčastněných firem pracujeme individuálně. Každá je jinak velká a má jiné možnosti, jak přijmout návštěvníka. Některá si z cestovního ruchu udělá zásadní ekonomickou stránku svého podnikání. Takto to má už dlouhé roky třeba Sklárna Novosad a syn v Harrachově nebo sklárna Ajeto v Lindavě. Jiná otevře své brány jen příležitostně při vlastní pořádané akci nebo při akcích společných. Všechny tyto informace najdou zájemci na webu www.crystalvalley.cz v kalendáři akcí nebo se přes tento web dostanou na weby konkrétních firem, kde zjistí detaily jejich návštěvní doby.

A v oblasti turistiky?

Co se týče nabídek přes cestovní kanceláře, je to oblast, na které nyní pracujeme. V prosinci navštíví náš kraj 91 zástupců německých cestovních kanceláří. Budeme se snažit ukázat jim, jak zajímavé téma mohou svým klientům nabídnout. Balíčky budeme v budoucnu ve spolupráci s firmami připravovat.

Mluvilo se o tom, že firmy, které se do projektu zapojí, ponesou ochrannou známku Křišťálového údolí, jakousi záruku kvality. Kolik firem či institucí se už do projektu zapojilo?

Celkově máme v seznamu asi 145 firem a institucí, s nimiž bychom chtěli spolupracovat. Za půl roku se nám jich do projektu přihlásilo na 50. To považuji za velký úspěch. Vždyť začínáme. Věřím, že další budou přibývat, ale i tak už v tuto chvíli nikde na světě není lokalita, kde mají návštěvníci možnost vidět toto řemeslo v takové koncentraci.

Už jste projekt Crystal Valley představili na některých veletrzích cestovního ruchu? S jakým zájmem?

Na veletrh jsme zatím samostatně s tímto tématem nevyrazili. Bylo ale vždy součástí naší nabídky. Uvidíme, jak to bude do budoucna. Nabídka z oblasti cestovního ruchu se masivně přesouvá na internet a my chceme tento trend následovat. Určitě se ale musíme na některém z významných veletrhů ukázat, zejména v zahraničí.

Kraj se zavázal investovat do projektu během tří let 12 milionů korun. Co tahle investice v budoucnu přinese?

Na začátku jsme si nechali zpracovat studii, která nás ujistila o potenciálu projektu Křišťálové údolí. Odpověděla nám na otázku, jaký ekonomický přínos může mít během osmi let. A to jak pro trh samotný, tak pro veřejné rozpočty. V pesimistické variantě jsou tržby vyplývající z existence dobře fungujícího projektu Křišťálové údolí 3,88 miliardy korun, z toho celkové příjmy pro veřejné rozpočty 766 milionů, v reálně-optimistické variantě jsou tržby 10,7 miliardy a příjmy pro veřejné rozpočty 2,1 miliardy. Studie také přináší informaci o pracovních úvazcích, kde se v pesimistické variantě jedná o 299 až 315 plných ročních pracovních úvazků a v optimistické o 829 až 871 úvazků. Jsou to velmi zajímavá čísla a my chceme samozřejmě napřít naše síly k tomu, abychom se přiblížili k optimistické variantě.

Celý projekt je zatím v plenkách, jakým směrem by se měl ubírat?

Mám představu, že v optimální situaci budou mít zapojené firmy vybudované kvalitní zázemí pro návštěvníky. Od dílny, kde si budou moci vlastníma rukama vyzkoušet výrobu, až po dobré možnosti parkování. A že nebudou návštěvníky přijímat jen příležitostně, ale bude to běžná každodenní součást jejich podnikání. Mělo by také vzniknout návštěvnické centrum Křišťálového údolí, které bude zajišťovat nabídku i další servis. Mělo by být také prostorem pro malé živnostníky, kteří pracují třeba z domova a nebudou schopni ani při nejlepší vůli přijmout návštěvníky. A tam budou mít prostor pro prezentaci své práce.

Co je Křišťálové údolí a co nabídne?



Liberecký kraj je celosvětově výjimečný šíří a různorodostí sklářské, bižuterní a šperkařské výroby. Sklo a šperky se tu vyrábějí už po několik staletí. Živá současnost této tradice je nejen ve výrobcích, obdivovat můžete i samotný proces výroby, která se mnohde příliš neliší od té před sto lety.

Křišťálové údolí otevírá brány o víkendu 26.–27. října.

Nabídne dva dny otevřených dveří ve více než 40 sklárnách, ateliérech, muzeích a školách. Otevřou se: Sklárna a minipivovar Novosad a syn Harrachov, výrobce vánočních ozdob Rautis Poniklá, Preciosa Lustry Kamenický Šenov, Jaroslav Skuhravý výrobce skleněných vitráží, Lasvit Ajeto Lindava, Crystalex Nový Bor, EVANS ATELIER Bratislavice n. N., Preciosa Jablonec n. N., Sklářské studio Oliva Oliva Glass, muzea, sklářské školy a desítky dalších firem.