„Stojím za izraelským lidem a jeho právem hájit svoji nezávislost a svobodu. Byl bych mnohem raději, kdyby se na Blízkém východě nikdy nebojovalo a nebyli jsme každý den konfrontováni s počty civilních obětí, které současný konflikt přináší bez ohledu na národnost a jejich náboženské vyznání,“ řekl k vyvěšení izraelské vlaky hejtman.

Podle Půty nejde jen prázdné gesto. „Dle mého názoru by řešením izraelsko-palestinského konfliktu měl být otevřený dialog obou stran, který by současné boje dokázal včas zastavit a zabránit tomu, aby neeskalovaly do mnohem ostřejšího válečného střetnutí, jehož smutným výsledkem by byla zejména zbytečná smrt civilního obyvatelstva,“ dodal hejtman.