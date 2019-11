Aktuální přesouvání peněz mezi městem a krajem však kritizují zastupitelé ze Změny pro Liberec, kteří jsou v opozici jak na radnici, tak na kraji.

„Jaký to má smysl? Logicky by vyšlo úplně stejně, kdyby kraj poslal 5 milionů do divadla,“ zmínil zastupitel Josef Šedlbauer (Změna). Podle něj by takový postup měl úplně stejný efekt, ubyla by ale administrativa a proces by byl méně komplikovaný.

Podle krajské radní a městské zastupitelky Květy Vinklátové (Starostové) tím obě strany deklarují snahu spolupracovat. „Možná je to jen symbolická výměna,“ připustila.

Náhodné příspěvky od kraje

Několikamilionové příspěvky ovšem ilustrují širší problém, o kterém se dlouhá léta mluví, zatím ho ale nikdo nevyřešil. A to ani Změna, která na radnici spoluvládla v minulém volebním období. Problém spočívá v tom, jak dlouhodobě zajistit financování libereckých institucí, které mají nadměstský význam. Liberec totiž kromě divadla zřizuje také třeba zoologickou nebo botanickou zahradu, kraj zase kromě muzea například krajskou knihovnu, která slouží především Liberečanům. „V období let 2012 – 2019 podpořil kraj instituce zřizované městem Liberec i samotné město částkou přesahující 70 milionů korun,“ připomněl hejtman Martin Půta (Starostové). Jde ale spíše o nahodilé příspěvky, což právě opozice kritizuje.

„Je to závislé na tom, jak se ti, kdo jsou aktuálně ve vedení, dohodnou. Spolupráce by měla být na dlouhodobé bázi, kdy nebude podléhat politickým výkyvům,“ řekl Šedlbauer. Kraj by proto podle něj měl například do divadla majetkově vstoupit.

To ale hejtman odmítá. „Organizace, které jsou natolik významné, že je navštěvují nejenom lidé z celého kraje, ale i turisté, si podporu jistě zaslouží. Neznamená to ale, že za ně kraj převezme zodpovědnost nebo se dokonce stane jejich provozovatelem,“ uvedl.

Řešením by podle něj mohlo být zřízení jakéhosi společného fondu, z něhož by se instituce financovaly. „Zatím jsme nenašli cestu, jak fond vytvořit,“ dodal hejtman.

Liberecký náměstek pro kulturu Ivan Langr (Starostové) připomněl, že majetkový vstup do příspěvkové organizace neumožňuje ani legislativa. „Věřím, že se do budoucna nějaký model podaří najít. Jsem vděčný, že se podařilo dohodnout aspoň toto,“ poukázal Langr s tím, že město z aktuální situace vyjde s kladnou bilancí pěti milionů korun.

Podle radní Vinklátové se na kraji zabývali i tím, jestli podobné instituce nejsou i v jiných městech v regionu. „Organizace s takovým charakterem má ale skutečně jen Liberec,“ dodala.