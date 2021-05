Zoo Liberec, DinoPark či Bozkovské dolomitové jeskyně našly své umístění v deseti nejnavštěvovanějších turistických cílech v Libereckém kraji. Ten se v rámci České republiky umístil jako pátý nejnavštěvovanější za uplynulý rok. Podle agenturyCzechTourism do něj zavítalo téměř 773 000 turistů. Přesto návštěvnost dramaticky poklesla a situace v cestovním ruchu není růžová.

Cizinci nepřijeli

„Výhodou je, že se Liberecký kraj dlouhodobě orientuje na tuzemskou klientelu, váží si jí a připravuje tomu uzpůsobenou nabídku. Zahraničních návštěvníků dorazilo málo, ale zejména v letní sezoně je částečně nahradili návštěvníci z Čech, Moravy a Slezska,“ řekla náměstkyně hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Květa Vinklátová.

S nuceným uzavřením se musela vypořádat i liberecká zoologická zahrada, která se stala nejnavštěvovanějším turistickým cílem v kraji. V celorepublikovém srovnání byla na třináctém místě. Kvůli vysokým finančním ztrátám tu museli odložit některé plánované investice. „Doufáme, že hlavním lákadlem i nadále zůstanou naše chovaná zvířata a jejich mláďata. Už nyní ale můžeme slíbit, že od příštího roku se v zahradě rozjede stavební ruch a zoo začne procházet postupnou proměnou a revitalizací,“ sdělila mluvčí zoo Barbara Tesařová. Vstupné zůstává stejné, jeho případné zvýšení není na pořadu dne.

Největší propad počtu návštěvníků se projevil u Centra Babylon, iQLandie a iQParku. Právě v liberecké iQLandii se horečně připravují na otevření, které je naplánováno na 28. května. Připravili si několik novinek. Expozice Geo postupně mění grafiku, přibylo pár nových exponátů a v planetáriu jsou nové laser LED projektory.

„Sedm měsíců uzavření znamená propad v tržbách téměř 20 milionů korun. Už loni na jaře jsme ale snížili stav zaměstnanců o třetinu a přijali tvrdá úsporná opatření. Díky tomu, pomoci našich návštěvníků, bankovnímu úvěru a programům státu se nám podařilo se situací vyrovnat,“ nastínil situaci ředitel iQLandie Pavel Coufal s tím, že vstupné se zvyšovat nebude.

Úklid na památkách

Mezi populární cíle turistů patří i hrady a zámky. Aktuálně je v kraji zpřístupněný hrad Bezděz, hrad Trosky a areál zámku Sychrov. Oba hrady i zámek se umístily mezi deseti nejnavštěvovanějšími místy v kraji za loňský rok. „Naše památky jsou na opožděné zahájení sezony připraveny, kolegové z objektů opravdu nezaháleli a kromě velkých úklidů jsme pozornost věnovali údržbě zeleně a také velké i malé stavební obnově,“ podotkl ředitel Územní památkové správy Národního památkového ústavu (NPÚ) na Sychrově Miloš Kadlec.

Na Bezdězu si mohou návštěvníci nově prohlédnout vyhlídku pod kaplí, na hradě a zámku Frýdlant se zase usadili filmaři, kteří zde do 3. června natáčí pohádku pod taktovkou České televize. Na zámku Lemberk proběhla rozsáhlá revitalizace zámecké lipové aleje a na Sychrově byly obě prohlídkové trasy doplněny o drobné předměty z depozitářů. „I v letošním roce plánujeme bohatý doprovodný program v rámci cyklu Po stopách šlechtických rodů. Už 11. ročník se zaměří na osvícenskou šlechtu a prostřednictvím publikací, výstav, expozicí a dalších kulturních a vzdělávacích akcí přiblížíme její život,“ dodal Kadlec.

NPÚ zaměřil pozornost i na dětské návštěvníky a připravil si nový model vstupného. Ten zavádí nové kategorie pro základní prohlídkové okruhy. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Děti a mládež od 6 do 18 let budou platit polovinu základního vstupného a návštěvníci od 18 do 24 let uhradí 80 % základního vstupného bez ohledu na to, zda studují či nikoliv. „Tímto krokem chceme státní památky učinit atraktivnější pro nejmladší skupiny návštěvníků a zároveň dostupnější pro různé typy rodin, například pro samoživitele s dětmi,“ přiblížil novinku náměstek pro správu památkových objektů NPÚ Oldřich Pešek.