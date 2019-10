Léčebna dlouhodobě nemocných v Jablonném v Podještědí by se měla proměnit v domov pro seniory. Pacienti ze zdejší „eldéenky“ se totiž už před časem přesunuli do frýdlantské nemocnice a krajští zastupitelé nyní schválili odkup budovy od Krajské nemocnice Liberec. O konkrétním způsobu využití se ale bude teprve rozhodovat.

Ilustrační snímek. Domov pro seniory | Foto: Deník / Tomáš Januszek

Krajská nemocnice oddělení následné péče přesunula do Frýdlantu letos v létě poté, co v červenci zdejší špitál koupila. „Kapacita zde zůstává stejná, jsou to dvě stanice po pětadvaceti lůžkách. Personál sem z Jablonného nepřešel, částečně přešel do Liberce, částečně do České Lípy. Dojíždění z Jablonného do Frýdlantu je přeci jenom nepředstavitelné,“ popsal jednatel frýdlantské nemocnice Jan Rais.