V Libereckém kraji se ročně ztratí kolem 150 kol a průměrná výše škody při jedné krádeži je přes 32 tisíc korun, vyplývá to ze statistik z let 2021 – 2023. Hůř jsou na tom co do výše škody už jenom v Praze a třeba v sousedním Královehradecku bývají ukradená kola oproti Libereckému kraji o polovinu levnější.

„Drobných krádeží levnějších kol meziročně ubylo. Oproti tomu nám ale klienti hlásili škody na dražších modelech. Průměrná škoda u odcizeného kola byla loni téměř 50 tisíc korun,“ popsal celostátní trend Vlastimil Divoký z ERV Evropské pojišťovny.

“Dovolil bych si o tom trochu zaspekulovat,” začal krajský policejní mluvčí Vojtěch Robovský. “Vysoké škody způsobené krádežemi kol v Libereckém kraji velmi úzce souvisí s podmínkami, jaké náš kraj cyklistům nabízí,” myslí si. Podstatnými faktory jsou podle něj v tomto ohledu rozmanitost terénu a specifika tratí. “Liberecký kraj byl svého času prvním, který zpřístupnil určité části Jizerských hor k využití pro cyklisty se speciálně vyrobenými horskými koly,” připomněl Robovský.

Jednalo se vesměs o na míru sestrojené speciály vhodné pro využití na „singltrekových“ tratích. “Tato kola dosahují ceny v řádech desítek tisíc korun. Nejsou neobvyklé ani případy, kdy jejich hodnota přesáhne sto tisíc a více,” dodal. Takto hodnotné kousky se tak zcela pochopitelně dostanou do hledáčku zlodějů.

Zloději se neštítili ukrást kolo pro handikepované

Jedním takovým případem byla například krádež kola Specialized Camber v hodnotě 43 tisíc korun, které zmizelo v roce 2018 z kempu u singletreku v Novém Městě pod Smrkem. Kolo přitom bylo zamčené, pachateli hrozily až dva roky vězení.

Snad ještě méně pochopitelná byla krádež speciálního jízdního kola pro handikepované. “Handbike značky Schmicking odcizil dosud neznámý pachatel ze zahrady rodinného domu ve Svijanech. Odcizením carbonové, speciálně upravené tříkolky, způsobil nenechavec majiteli škodu v hodnotě 70 tisíc,” uvedl ve zprávě v dubnu 2020 policejní mluvčí Vojtěch Robovský.