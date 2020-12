Předvánoční akce Krabice od bot, kterou pořádá Diakonie Československé církve evangelické (ČCE), má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice, aby se mohly radovat z vánoční nadílky pod stromečkem. Šanci zapojit se mají také dárci z Libereckého kraje.

Kateřina Svobodová působí jako učitelka v liberecké mateřské škole Hvězdička. Dlouho přemýšleli, do jaké akce se zapojit, aby měla co největší dopad a vedla jejich děti k pomoci druhým. „Chceme, aby děti ve školce měly povědomí o tom, že řada jejich vrstevníků nemá rodiče a žije v dětských domovech. Aby si uvědomily, že ne všichni mají takové štěstí a zázemí domova,“ vysvětlila Svobodová.

Krabice od bot na facebooku

Před třemi lety objevili projekt Krabice od bot a rozhodli se zapojit. I přes prvotní chaos se dostavil úspěch a sbírku se podařilo naplnit. „Největší radost máme, když rodiče s ratolestmi přinesou dárek, který dítě samo zabalilo, vyrobilo přání a darovalo ho i se svou hračkou. Vzdát se své hračky pro jiného kamaráda je mnohdy pro děti těžkým úkolem,“ podotkla Kateřina Svobodová.

Nejrychleji bývají zamluvené krabice pro menší děti ve věku tří až osm let. Každoročně ale scházejí dary pro děti ve věku 14 až 17 let, a to zejména pro chlapce. Letos mají organizátoři obavu, aby se kvůli aktuální situaci sešlo dostatek darů. Jejich obavy se snaží rozptýlit jedna z maminek. „Ale jděte, s prckem rádi pomůžeme. My teď můžeme, nestrádáme. Jednou se to ale může otočit a pomoc budeme vyhledávat my,“ řekla.

Šest sběrných míst

Letos mají zájemci možnost darovat krabici do 6. prosince. V Libereckém kraji je šest sběrných míst, a to dvě v Liberci, dvě v Jablonci a po jednom v Jilemnici a Novém Městě pod Smrkem. „Neplníme konkrétní přání, o obsahu krabice rozhoduje vždy dárce a rozdáváme je zabalené. Obsah je tedy překvapením. Na krabici je vždy napsáno, pro jak staré dítě a jaké pohlaví je dárek vhodný,“ přiblížila poselství projektu jeho manažerka Zdeňka Sobotová.

Z příchozích krabic se radují i v Jilemnici, kde se k akci připojili poprvé. „ I v našem okolí se nachází děti, které nemají takové štěstí a na Vánoce nedostanou dárky. Tento projekt se nám líbí a chtěli jsme být jeho součástí,“ upřesnila Barbora Šafránková ze Střediska Světlo ve Vrchlabí.

Holčičí kategorie byla už vybrána, v rezervaci zbývá pár dárků pro starší chlapce. „Uznávám, že chlapci staršího věku už mají vlastní zájmy a je mnohdy těžké se jim trefit do vkusu. Nemělo by to ale darující odradit od pokusu udělat mládeži radost,“ dodala Šafránková.

Premiérově se sběrným místem stal liberecký podnik Anábytek, kam hned po spuštění projektu začali lidé nosit dárky. „Děkujeme všem, kdo se do akce zapojují. Ať už tím, že připraví krabici, a tak rozveselí nějaké dítě o Vánocích, nebo i tím, že informaci sdílí a šíří dál mezi lidi,“ zdůraznila Adéla Venglová.

Aktuálně běží i tzv. krabice on-line, která cílí na dlouhodobou pomoc dětem a rodinám v nouzi. Letošní výtěžek poputuje na volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti z Jablonecka, které se schází v jabloneckém nízkoprahovém klubu Kruháč. Zároveň funguje benefiční e-shop. „Komunita našich příznivců, což jsou velmi často maminky na mateřské dovolené, ráda nakupuje on-line. A tak nás napadlo, že nabídneme možnost pomoci hned dvakrát. Naše výrobky na e-shopu jsou z chráněných dílen a zároveň každým nákupem podpoříte děti z chudobou ohrožených rodin,“ doplnil Ivo Mareš z Diakonie ČCE.

V jablonecké Diakonii ČCE je sběrné místo pátým rokem. Sociální služby jabloneckého střediska ročně podpoří kolem pěti set potřebných občanů Jablonecka, z toho jsou téměř čtyři stovky dětí a mladých lidí. „Když jsme začínali v roce 2009 s provozem klubu Kruháč, poprvé jsme s dětmi pekli vánoční cukroví. Právě u volnočasových aktivit navazujeme s našimi klienty vztah, a v tu chvíli se dozvídáme jejich smutné příběhy. Děti ze složitých sociálních poměrů mnohdy doma Vánoce vůbec neslaví,“ podotkla ředitelka jabloneckého střediska Michaela Albrechtová. Podle jejích slov v takových rodinách chybí stromeček, sváteční nálada a dárky. „Rozhodli jsme se tedy alespoň jedním symbolickým dárkem potěšit každého našeho dětského klienta,“ dodala Albrechtová.

Zabalenou krabici pro chlapce ve věku tři až čtyři roky darovala také Blanka Freiwilligová z Liberce. „I člověk s omezenými příjmy může pořád udělat radost. Zvlášť dětem a lidem, kteří jsou na tom hůř a obrací každou korunou. Jednou za čas taková pomoc nikoho určitě nezruinuje,“ osvětlila své důvody pro zapojení do tohoto projektu.