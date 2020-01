Jejím jednatelem je Pavel Dolejš, který vlastní také hostel v liberecké části Harcov. Osiřelý Kovák koupil v prosinci. „Chtěl bych tam vybudovat buď pečovatelský dům, nebo malometrážní byty, podle toho, co mi schválí stavební úřad,“ reagoval na dotaz Deníku.

Kovák mají místní zafixovaný především jako ubytovnu, kterou stovka jeho obyvatel musela v lednu roku 2010 opustit na základě rozhodnutí stavebního úřadu a která od té doby zeje prázdnotou. Že by v budově začala znovu fungovat ubytovna, Dolejš vylučuje. „Bude sloužit pro obyvatele Chrastavy, přemýšlím i o předání do správy zdejšího bytového družstva,“ řekl.

Za Kovák Dolejš zaplatil deset milionů korun, dalších dvacet až třicet milionů je pak podle svých slov připraven investovat do nezbytných stavebních úprav. Starosta Canov označil změnu vlastníka za zázrak, o realističnosti záměru ale částečně pochybuje. „Investice do budovy budou muset být podle mě mnohem vyšší,“ myslí si.

Město se už od roku 2014 snaží dosáhnout demolice budovy. Podle chrastavského úřadu je totiž budova ve špatném stavu a je nebezpečná okolí.

Chrastavské rozhodnutí o demolici ale několikrát zrušil krajský úřad, jeho rozhodnutí pak zase stornovalo ministerstvo pro místní rozvoj. V aktuální fázi správní bitvy má Kovák na stole potřetí opět ministerstvo.

„Podle mě to dopadne tak, že ministerstvo rozhodnutí krajského úřadu zruší,“ domnívá se starosta Canov. Nový vlastník ale podle něj dostane svou šanci. „Stále trvá stav, kdy tam může na někoho něco spadnout. Nový majitel ale odstraňuje závady, uzavřel vstupy, dovnitř už se nikdo nedostane,“ popsal starosta. Chrastava o demolici usilovala především kvůli tomu, že se o Kovák předchozí vlastník nestaral a dům vyhledávali třeba i školáci, kterým hrozilo nebezpečí.

Demolice budovy ovšem není podle nového majitele nutná. „Byla by škoda ji bourat. Není zas v tak hrozném stavu, je to betonová konstrukce panelového typu, takže je to nezničitelná stavba, vydržela by tam ještě dvě stě let,“ prohlásil Dolejš.

Kdy by se mohla jedna z hlavních chrastavských ostud začít měnit k lepšímu, se teprve uvidí. „Záležet bude na projektu a jak se to bude stíhat. Myslím, že do konce roku by se tam mohlo začít něco dít – vyměňovat okna, přes zimu nějaké vnitřní práce,“ uzavřel Dolejš.