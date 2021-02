Kovák v Chrastavě půjde k zemi. Na jeho místě vyroste supermarket

Chrastava se už několik let snaží srovnat se zemí „dům hrůzy“ u vjezdu do města. Nyní to vypadá, že se konečně dočká. Podle starosty Michaela Canova došlo k dohodě mezi Chrastavou, majitelem budovy a společností Lidl, která by po zbourání bývalé ubytovny měla na tom samém místě postavit svoji prodejnu.

Ubytovna Kovák. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Zbranek

„Lidl projevil zájem mít u nás prodejnu. Domluvili se s majitelem budovy, že ji od něj koupí a srovnají se zemí. Potřebují k tomu ještě nějaké pozemky, které jsme ochotni jim prodat. Také je potřeba změna územního plánu, což jsme také ochotni schválit,“ řekl Deníku Canov a dodal, že pokud vše půjde dobře, mohla by být všechna povolení vyřízena na podzim letošního roku a příští jaro by se mohlo začít stavět. „Zabili bychom dvě mouchy jednou ranou. Jsme rádi, že se zbavíme Kováku a veřejnost vítá, že bude mít další možnost kde nakupovat,“ vysvětlil Canov, který už několik let prosazuje, aby se budova zbourala. „Ten barák je ve stavu hrůzy. Podle znaleckých posudků je neopravitelný a navíc nebezpečný pro okolí,“ uvedl starosta. Chrastavský úřad demolici nařídil už v roce 2016. Krajský úřad ale jeho rozhodnutí zrušil s odůvodněním, že zásah veřejné moci do soukromých práv má být vždy jen minimální. Starosta se proto obrátil na Ministerstvo pro místní rozvoj, které vloni konstatovalo, že krajský úřad při posuzování celé věci opakovaně porušil správní řád. Demolici nicméně nepovolilo, protože budova mezitím změnila majitele. Kontroverzního podnikatele Radima Urbana jako vlastníka budovy vystřídala firma Advedo. Její majitel Pavel Dolejš chtěl nejprve dům zrekonstruovat a vybudovat v něm byty. Nakonec ale podle Canova změnil plány. Vyjádření Dolejše se do uzávěrky tohoto vydání nepodařilo Deníku získat. Přemýšlíte nad nákupem nemovitosti? Epidemie šroubuje cenu bytů i chalup Přečíst článek › Společnost Lidl nicméně záměr postavit novou prodejnu v Chrastavě Deníku potvrdila. „Neustále hledáme vhodné pozemky a prostory pro umístění nových prodejen napříč Českou republikou. V tomto ohledu platí, že Chrastava patří mezi vytipované lokality, kde by společnost Lidl ráda v budoucnu otevřela svou prodejnu. Vzhledem k tomu, že se v současnosti jedná pouze o záměr, není možné sdělit bližší informace,“ vysvětlil mluvčí společnosti Tomáš Myler. Ubytovna Kovák svému účelu sloužila do roku 2010, od té doby je prázdná a chátrá.

