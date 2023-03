„Stavební firma má ještě za úkol v místě odstranit takzvané patky, které zůstaly ukryty pod zemí po deset let staré demolici sousedního kulturního domu, aby nepřekážely při výstavbě plánovaného obchodu Lidl,” informoval starosta Chrastavy Michael Canov.

Samotný objekt po revoluci vystřídal několik majitelů, až skončil v rukách Radima Urbana. Za jeho éry se z Kováku, který v minulosti sloužil i jako internát Elitexu pro učně, stala ubytovna. V ní žili nepřizpůsobiví občané.

Budova nadále chátrala a v lednu 2010 došlo k vystěhování z důvodu nebezpečnosti. „Na tento okamžik jsme čekali více jak deset let. Vnímám to jako velké vítězství,“ netajil radost z události, které vejde do historie města, Canov.

FOTO, VIDEO: Ostuda Chrastavy jde k zemi. Kovák nahradí supermarket Lidl

Na místě vyroste nová prodejna Lidlu. Společnost ji odkoupila od podnikatele Pavla Dolejše, který Kovák získal na konci roku 2019 za 10 milionů korun od Radima Urbana. Podle mluvčího Lidlu Tomáše Mylera se snaží společnost jít zákazníkům naproti a rozhodující roli hraje především spádová oblast, velikost pozemku a možnost zásobování.

„Rádi bychom tu postavili novou, moderní a ekologickou prodejnu, nicméně celý projekt je aktuálně ve fázi příprav,“ sdělil Myler s tím, že ohledně data otevření obchodu budou veřejnost včas informovat. Budoucí prodejna bude odpovídat konceptům, které společnost uplatňuje u svých staveb. Součástí bude i pekárna, která několikrát za den doplňuje čerstvé pečivo. „Nebude chybět parkoviště pro zákazníky a dobíjecí stanice pro elektromobily,“ dodal mluvčí.