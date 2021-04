Toho vždy zajímala historie rodného města. Základ stránky tvoří rozdělení podle čtvrtí. Vše bude přehledně řazené a k danému místu budou pohromadě vždy fotografie, články i srovnávací fotografie se současnou podobou. Za tu dobu, co se stránce věnuje, poznal Tomáš Janků řadu témat, o kterých lidé diskutují.

Liberec v minulosti a současnosti na facebooku

Ať už to je dostatek zeleně, údajný přehršel obchodních center či zachování chovu bílých tygrů v liberecké zoologické zahradě. Myslí si, že některé změny za posledních sto let nebyly nejšťastnější. „Nejvíce městu a historickému centru vzhledově ublížila výstavba mezi libereckým zámkem a radnicí, kterou vyplňuje hlavně galerie Plaza. Já osobně bych si představoval, že výstavba by měla důstojně zachovávat historický ráz města a ideálně zde měl být vytvořený park,“ vyjádřil svůj názor tvůrce webu.