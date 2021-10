O společnosti Microdent Turnovská společnost Microdent byla založena v roce 2009. Věnuje se informačním technologiím a jejich aplikaci v dentálním průmyslu a za své poslání považuje zvyšování kvality zdravotní péče v oboru stomatologie zaváděním nejmodernějších digitálních technologií do tradičních stomatologických procesů. Vizí společnosti Microdent je fungující stomatologický ekosystém s efektivní výměnou informací mezi pacientem, lékařem a laboratoří, v němž Microdent sehrává roli systémového integrátora. Štafetu od Microdentu v praktické realizaci této vize přebrala v roce 2012 dceřiná společnost Microdent LAB, která dnes v Turnově provozuje komplexní centrum pro digitální výrobu stomatologických náhrad a zdravotnických pomůcek. Za pomoci nejmodernějších technologií, jako je HSC frézování, laserové sintrování či 3D tisk, zhotovuje vše od běžných korunek a můstků přes snímatelné náhrady až složité zubní náhrady nesené implantáty. Největší výrobní centrum svého druhu v Čechách zaměstnává na třicet vysoce kvalifikovaných odborníků a zajišťuje výrobu náhrad pro zákazníky z řad zubních laboratoří v celé České republice a na Slovensku. Denně vyrobí až tisíc zubů, z toho více než dvě třetiny technologií 3D tisku kovu. Zdroj: www.microdent.cz

Vedle 3D tisku, jehož podstatou je postupné vrstvení materiálu až do úplného zhotovení výrobku, v Microdentu také vyrábí korunky, skelety, kořenové nástavby a další dentální výrobky přesným frézováním na číslicově řízených strojích. „Původně čistě strojírenské postupy CAD/CAM, tedy počítačový design a počítačem řízená výroba na velmi přesných strojích, přinesly do odvětví dentálního průmyslu možnost výroby i z materiálů, které nelze ručně zpracovávat v zubních laboratořích,“ uvedl dále Kosnar.

„Přesnost výroby je pro funkčnost náhrad zcela zásadní. Ukazuje se, že využitím na setiny milimetru přesného 3D tisku dosahujeme u celkových snímatelných náhrad lepších výsledků než klasická ruční výroba protézy v zubní laboratoři. Materiály, které jsou díky své pevnosti a biokompatibilitě vhodné pro 3D tisk zubních náhrad, se objevily teprve před asi dvěma lety. Z hlediska životnosti jsou srovnatelné s dosud používanými polymery, jsou ale kvalitnější a také lehčí,“ řekl ředitel společnosti Ondřej Kosnar, který dodal, že projekt již pokročil do fáze praktických testů a první výsledky očekávají na podzim.

