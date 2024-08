Domovní řád upravuje omezení kouření v Článku 3, který se věnuje zajištění pořádku a čistoty v domě a okolí a stanovuje následující: „Je zakázáno vyhazování předmětů z lodžií a balkónů, zejména cigaretových nedopalků, klepání popela a odpadků. Ve společných částech domu a okolí domu je zakázáno kouření a odhazování nedopalků cigaret.“

Město zároveň získalo dotaci na projekt Domovníci v Liberci a po stanovenou dobu z něj bude hradit tyto preventisty. A jak zmínil Hruška, tak právě neexistenci zásadních sousedských sporů vděčí preventivní činnosti sociálních pracovníků a domovníků. „Podařilo se jim rychle navázat pozitivní vztah s obyvateli bytů a získat jejich důvěru. Ve spolupráci s příslušnými odbory města řeší jak drobné technické závady, tak dodržování domovního řádu. Významně omezují projevy vandalismu,“ zdůraznil liberecký náměstek s tím, že za období šesti měsíců bylo nahlášeno 206 závad a poruch technického charakteru a 54 netechnického charakteru.

Město má aktuálně ve vlastnictví 1032 bytů. Zároveň spolupracuje se soukromým trhem, kdy majitelé bytů mohou pronajmout svůj byt přímo městu skrze Libereckou nájemní agenturu, která jim garantuje pravidelný příjem. Bytový fond plánují zásadně rozšířit. „Aktuálně probíhá příprava II. etapy výstavby bytových domů Na Žižkově, v běhu je i projekt na městské bydlení v oblasti „Papíráku“. Zároveň plánujeme rekonstrukci dožilých bytových domů Na Valech, Sadová a Uralského. Jedná se o domy, které jsou z technických důvodů obsazeny zhruba z poloviny,“ nastínil plány Hruška.

Ředitel největšího správce bytových domů v libereckém regionu Stavební bytové družstvo (SBD) Sever Petr Černý upozornil na to, že stávající občanský zákoník ale vysloveně zakazuje ujednání smlouvy, která by významně zasahovala do práv nájemce bytu. Za takový zásah považuje i uvedený zákaz kouření nejen v bytě, ale i na balkoně. Na druhou stranu, ani nájemce bytu nesmí svých chováním jakkoliv obtěžovat ostatní obyvatele domu, ti se proti takovému chování mohou bránit sousedskou žalobou. „Takže jakýkoliv striktní zákaz nemá smysl, město by stejně s velkou mírou pravděpodobnosti nedosáhlo vystěhování nájemce z bytu, i kdyby na balkoně kouřil nepřetržitě. Další věcí je samozřejmě i to, kdo by dodržování takového ustanovení hlídal. Postup města Zlín je tedy nesmyslný,“ podotkl Petr Černý.

Problém není jen kouření na balkónech, ale i marihuana nebo grilování

SBD Sever se v minulosti s problematikou kouření setkalo. Jelikož aktuálně má už nájemních bytů minimum, tak problémy řeší spíše v rámci námi spravovaných společenství vlastníků. Tam je situace jiná, neboť se nejedná o nájemní vztah, ale o vlastnictví bytu. Lidé vedle cigaret kouří i marihuanu, nebo dokonce na balkoně grilují. „Nicméně musím konstatovat, že vhledem k tomu, že společenství vlastníků se může zabývat pouze správou společných částí domu, nepřísluší správci domu ani výboru společenství řešit případné sousedské spory, vzniklé z tohoto důvodu,“ osvětlil ředitel.

Kouření v jiných společných prostorách domu regulují stanovy příslušného družstva, společenství vlastníků nebo domovním řádem. Kouření ve společných prostorách je přísně zakázáno. „Je ale nutné říci, že vymáhání dodržování tohoto chování je velmi obtížné, neboť SVJ nemá žádnou možnost nedodržování stanov nebo domovního řádu jakkoliv sankcionovat. Jediným řešením je podání žaloby, aby dotyčný svého protiprávního jednání zanechal,“ informoval Černý s tím, že pokud takové rozhodnutí soudu hříšník neuposlechne, může soud na návrh společenství vlastníků rozhodnout o nuceném prodeji jeho bytové jednotky.

V Hejnicích na Liberecku o podobném omezení také neuvažují. Více než na kouření cigaret zde museli řešit stížnosti na kouření marihuany. To podle místního starosty Jaroslava Demčáka vadím nekuřákům více. „Museli jsme to řešit formou domluv, protože uživatelé marihuany obtěžovali své okolí,“ podotkl starosta. Domovní řád zakazuje kouření ve společných prostorách a v případě kouření na balkonech nesmí obyvatelé obtěžovat své okolí. „Což nyní při používání moderních potřeb na kouření proti klasickým cigaretám už spíše klesá,“ dodal Demčák.

