Kvůli epidemiologickým opatřením muselo město otevřít koupaliště o měsíc později než je obvyklé. Klasickou sezonu totiž zahajují v Chrastavě už na začátku června. Letos tedy otevřeli až 1. července.

Koupaliště. Ilustrační foto. | Foto: Daniel Černovský

Na koupališti byla před sezonou provedena nezbytná údržba. Nový správce také vymaloval kiosek s občerstvením, kde jsou nyní i nové stoly. Provozní doba bazénu zůstává stejná jako v minulých letech, tedy od pondělí do neděle v čase od 10.00 do 19.00 hodin. Areál je včetně hřiště na beach volejbal otevřen až do 20.00 hodin.