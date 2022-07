V Harcově hygienici vodu kontrolují zhruba od května, od prvních teplých dnů. „Chodím se koupat na přehradu už dlouhá léta a voda mě nikdy nezklamala. Opaluji se na pláži, ale to musí člověk přijít brzy, aby získal místo. Bohužel je u přehrady jen jedna plocha k ležení,“ řekla Božena Jandlová z Liberce. Poukázala tak na skutečnost, že liberecká přehrada má skutečně jedinou pláž, vstup do vody je možný i jinde, ale nepoležíte si a pro děti moc vhodných míst se vstupem k vodě také není. Občerstvit se tady můžete v letní restauraci Na Přehradě, která je v sezoně otevřená a dát si zde něco k pití, nanuky i jídlo, zejména z grilu.

Horolezcům se otevřely skály, kde hnízdili chránění ptáci

Pokud máte raději koupaliště, pak je jistě dobrou volbou koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích nad Nisou. Zářivě modré bazény lákají ke svlažení a otevřeno tady mají denně od 9 do 20 hodin. Vstupné je 100 korun pro dospělé a 50 korun pro děti. „Ceny jsme oproti loňsku trochu upravili, mírně je zvýšili, ale zase nabízíme zvýhodněné rodinné balíčky,“ popsal správce areálu Petr Polda.

Rodiny mají areál ve velké oblibě, protože jsou tady různé možnosti vyžití pro děti, nechybí samozřejmě dětský neplavecký bazén, dětský koutek, klouzačky i pískoviště. Dospělí si zase mohou protáhnout těla na beach volejbalovém hřišti. „Sluníčko je skvělé, děti to tady baví, voda je vždycky čistá a máme to kousek od domu,“ popsala Lenka Hadrbolcová, která sem pravidelně dochází se syny.

Nově vylepšeným koupalištěm se od této sezony chlubí v Chrastavě. Původní betonová nádrž, napouštěná z Vítkovského potoka, byla v rámci přestavby zmenšená na polovinu, což umožní v budoucnu lepší výměnu přírodní vody. Na uvolněném místě vznikla nová nerezová nádrž, která je napájená pitnou vodou, případně vodou z vrtu. Vhodná je třeba pro skákání do vody nebo plavání. Její rozměry jsou 20 x 8 metrů. Součástí je i 30 centimetrů hluboké brouzdaliště a vodní prvky pro děti, například fontány, skluzavka nebo stříkací nosorožec. Děti se zabaví i u vodního herního prvku hned u brouzdaliště. V okolí zarůstají také nové zatravněné plochy pro opalování. Nechybí ani stánek s občerstvením a bezpečnost tady hlídají plavčíci.

„Nové koupaliště je výborné, jen v té starší části je ta voda taková špinavá, ale prý se to nějak bude řešit, tak snad ano, aby si tam taky mohl člověk zaplavat,“ řekla návštěvnice paní Dana. Za vstup tu lidé zaplatí 100 korun na den.

FOTO: Chrastavany potěšilo začátkem léta nové koupaliště, vyšlo na 30 milionů

Oblíbeným místem, kam lidi rádi jezdí za koupáním je rekreační areál Kristýna v Hrádku nad Nisou. Bývalý zatopený lom je přírodní vodní plochou, která je v okolí perfektně upravená a udržovaná. Pískové pláže, zázemí, herní plochy pro děti i dospělé a celá řada různých míst s občerstvením. Vstupné na pláž je pro dospělého 50 korun a pro dítě 30 korun. Před sezonou areál na Kristýně hodně vylepšovali, zejména dětské herní prostory a instalovali nové herní prvky.

„Na Kristýně je to parádní, spousta míst s pozvolným vstupem do vody pro malé děti. Je tady pohodička, blízko k občerstvení i na záchod, jezdíme sem z Liberce, protože je to tady fajn,“ chválí Alena Rybková. Novinkou je od 1. července otevřený i malý koloniál, kde si můžete nakoupit jako v běžném obchodě. To jistě ocení zejména rekreanti, kteří jsou na Kristýně ubytovaní v chatkách nebo v kempu.

Píšťalka a hromadný skok! Lesní koupaliště v Liberci zahájilo koupací sezónu

Letošní sezona začala už i na Lesním koupaliště v libereckých Lidových sadech a do studených vod se vrhají malí i velcí. Před čtyřmi lety začalo koupaliště opět sloužit svému účelu a lidé si tam už cestu našli. Otevřený je už i kiosek, který se letos trochu přestěhoval, protože se v sousedství postupně buduje nové zázemí. Přes léto už by měli mít návštěvníci k dispozici regulérní toalety.

„Lesní koupaliště je moc fajn. Chodila jsem sem léta, jako dítě se tu koupala, pak sledovala jeho úpadek a tak mě teď jeho doslova znovuzrození moc těší. Je hezké vidět, že o to mají mladí zájem a stojí jim za to, vložit do vylepšení takového krásného místa čas i energii,“ raduje se Ludmila Klimešová, která chodí kolem koupaliště několikrát týdně na procházky. I když je voda studená, lidé rádi tráví v areálu volný čas.

Harcov – vstup zdarma, pivo Plzeň - 55 Kč, Kozel 11 – 40 Kč, hranolky – 50 Kč, párek v rohlíku 45 Kč

Kristýna - vstup 50 korun, děti 30 korun, bistro Panelka – pivo Kocour 11 – 42 Kč, klasik dog – 49 Kč.

Lesní koupaliště – vstup zdarma, pivo Plzeň nebo Volt – 55 Kč, nanuk – 25 Kč

Sluníčko – vstupné 100 korun, děti do 1 roku zdarma, pivo Plzeň 50 Kč, Kozel 48 Kč

Chrastava – celodenní vstupné na osobu a den 100 korun, zlevněné 50 korundospělí, 20 korun dítě, pivo Krakonoš 30 Kč, hranolky 30 Kč